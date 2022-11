KIJK. Nieuwe beelden van ‘gekke’ Saoedische coach beklijven: “Willen jullie soms een foto met Messi maken?!?”

WK voetbalEén van de redenen achter dé stunt op het WK voetbal tot dusver: de speech tijdens de pauze van Hervé Renard in de Saoedische kleedkamer. Op nieuwe beelden is te zien hoe de Franse coach tekeer gaat en de juiste snaren raakt bij zijn spelers. De volgende vijfenveertig minuten zijn er voor de geschiedenis. Saoedi-Arabië zet in enkele minuten een 1-0-achterstand omboog naar een 1-2-voorsprong .

“Wat doen we hier?”, roept een furieuze Renard de kleedkamer bij elkaar. “Salah (Al-Sheri, de aanvaller die even later voor de gelijkmaker zorgt, nvdr), is dat pressing? Pressing, dat wil niet zeggen dat je louter hoog moet spelen!” Renard geeft zijn spelers er duchtig van langs. “Messi heeft de bal in het midden van het veld, maar jullie wachten af in verdediging. Pak dan jullie telefoon en maak een foto met hem als jullie dat willen!”

Om dan toch naar een even furieus maar iets positieve discours over te schakelen. “In balbezit zijn jullie goed. Hebben jullie gezien wat jullie al gedaan hebben? Voelen jullie niets? Voelen jullie niet dat het mogelijk is terug te komen? Voelen jullie het? De Argentijnen zijn veel te relax. Komaan jongens, dit is de Wereldbeker... Alles geven!”

“Ik weet hoe ik mijn spelers moet raken”

De speech van Renard wordt door de tolk naar het Arabisch vertaald. Let vooral op de intonatie van de man. Wanneer Renard zijn stem verheft, gaat de vertaler er in mee. En of het een impact heeft gehad... “We stoppen te weinig intensiteit in onze duels! We vallen de duels niet aan! Dus soms: Boem! Meer!”, klinkt het ook onder meer. Saoedi-Arabië startte die tweede helft inderdaad met véél drive - getuigen de goals in minuut 48 en 53.

Volledig scherm Renard smijt zich helemaal tijdens zijn speech tijdens de pauze. © rv

“Ik ken mijn spelers al drie jaar lang en weet inmiddels wel hoe ik hen moet bespelen. Zij moeten soms opgejut en echt geprikkeld worden. Ze moeten de druk voelen. Ik geef toe dat het een wat makkelijke tactiek is, maar eentje die dikwijls goed werkt. Dat Argentinië al zo snel op voorkwam kwam, heeft ons achteraf bekeken wel geholpen. Zij dachten erna dat ze het makkelijk ging gaan en hebben ons onderschat. Dat is niet abnormaal. Maar ook in die eerste helft zag ik ons al veel goed doen. We zetten de buitenspelval goed open, speelden gedisciplineerd en er was veel goede wil. Maar over het geheel was ik ontevreden, vooral over onze aanvallende pressing. Dat wou ik hen toch even laten weten.”

Volledig scherm Renard tijdens zijn speech. © Twitter

Middenvelder Abdulellah Al-Malki kwam na de match terug op de woorden in de kleedkamer. “Wij hebben een gekke coach. Hij motiveerde ons tijdens de rust. Daardoor waren we bereid om gras op te eten - alles te geven. In zijn peptalk voor de match was ik zelfs aan het wenen. Iédereen van ons wilde zo snel mogelijk dat veld op.”

Volledig scherm De vreugde na de match. © Photo News

Feestdag

Renard en zijn spelers hielden een bescheiden feestje na één van de strafste WK-stunts ooit. Op het thuisfront daarentegen werd er iets steviger gevierd. In die mate zelfs dat koning Salman op vraag van kroonprins Mohammed bin Salman woensdag 23 november heeft uitgeroepen tot een feestdag, zo meldt het staatsbureau SPA. Niemand hoefde te gaan werken, geen enkele student moest naar school. In de Saoedische media werd gesproken van een historisch succes en van “een sprookje” dat is uitgekomen. De spelers zijn vanaf nu helden. “Duizend en duizend felicitaties voor onze voetballers”, twitterde sportminister Abdulaziz bin Turki Al Saud.

Volledig scherm Kroonprins Mohammed bin Salman viert de overwinning tegen Argentinië © Via REUTERS

Volledig scherm Feest in Riyad. © AFP

Volledig scherm © AFP

