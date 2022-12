KIJK. Messi negeert chef ‘Salt Bae’ staalhard als die hem wil feliciteren met WK-winst, niemand die begrijpt waarom kok Argentijnse viering én wereldbeker komt kapen

“Ga jij maar rustig terug ergens wat vlees kruiden!” Nee, dat de bekende excentrieke chef-kok ‘Salt Bae’ zich na de WK-finale in Qatar op het veld wat kwam moeien tijdens de viering van de Argentijnen én daarbij zelfs de wereldbeker kaapte, kan maar bij weinigen op begrip rekenen. Ook Lionel Messi leek echt niet te begrijpen waarom die gekke Turk in godsnaam aan zijn mouw aan het trekken was. Beelden die tonen hoe Messi de kok staalhard negeert, gaan viraal.

Bovendien is er online veel kritiek op het feit dat de Turkse chef Nusret Gökçe, beter bekend als ‘Salt Bae’, onder meer op de foto ging met de WK-beker in zijn handen. Salt Bae is een cultchef en internetsensatie, die jaren geleden viraal ging vanwege de theatrale manier waarop hij vlees kruidt.

Verboden

Volgens de officiële reglementen van Wereldvoetbalbond FIFA is het verboden wat hij deed. Alleen een “selecte groep mensen”, onder wie (oud-)winnaars en regeringsleiders, mogen van de FIFA de trofee vasthouden. Maar dat was dus buiten Salt Bae gerekend, die vrolijk in Qatar op het veld mee kwam vieren alsof hij zelf net wereldkampioen was geworden.

Volledig scherm © RV

Beelden tonen hoe hij met elke speler die hij kan overhalen op de foto wil (en daarbij dus keihard genegeerd wordt door sterspeler Lionel Messi). Verder neemt de kok doodleuk de trofee uit handen van de spelers en houdt hij ook de gouden medailles van een paar voetballers vast. In eentje zet hij zijn tanden.

“Jij bent geen kampioen”

De beelden zorgen voor heel wat frustraties onder de fans op sociale media. Zij vragen zich af wat de FIFA bezielt om de Turkse celebritychef op het veld te laten. En wat hem bezielt om de wereldbeker in zijn handen te houden.

Volledig scherm Chef-kok Nusret gaat op de foto met de wereldbeker die hij net uit de handen van Romero heeft genomen. © RV

“Hij houdt de beker meer vast dan de spelers. Hoe is het mogelijk?”, vraagt iemand zich af. “Jij mag de beker niet aanraken, jij bent geen kampioen geworden”, sneert een ander. “Dit moment is alleen voor de spelers die hard hebben gewerkt en niet voor celebrities die om hen heen hangen en selfies maken om reclame voor zichzelf te maken”, besluit nog iemand anders.

Rihanna

‘Salt Bae’ is niet de eerste bekendheid die zich niet aan de regels van de FIFA houdt. Na de WK-finale van 2014, waarin Duitsland met 1-0 van Argentinië won, werd ook zangeres Rihanna gefotografeerd met de beker in haar handen. Zij twitterde er nadien zelfs over. “Ik heb de beker aangeraakt, de beker gezoend en een selfie met de beker gemaakt. Hoe ziet jullie bucketlist eruit?”

Volledig scherm Salt Bae gaat op de foto met Romero en Martinez na de WK-finale. © RV

KIJK. Wie is celebritykok Salt Bae?