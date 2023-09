KIJK. “Messi moést het WK winnen”: Louis van Gaal neemt geen blad voor de mond en spreekt over opgezet spel in Qatar

Louis van Gaal heeft nog eens van zich laten horen. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal blikte in een gesprek met de NOS nog een keer terug op het WK in Qatar. Lionel Messi zou op weg naar zijn wereldtitel een handje zou zijn geholpen volgens Van Gaal. “Ik denk dat het allemaal opgezet spel was.”

Van Gaal mocht gisteravond een Eredivisie Oeuvre Award in ontvangst nemen. De Nederlander werd daarom geïnterviewd en voor de camera nam Van Gaal geen blad voor de mond toen hem werd gevraagd naar het toernooi in Qatar van eind vorig jaar. Oranje verloor in de kwartfinale na strafschoppen van Argentinië.

Volgens Van Gaal had Oranje het duel met Messi en co onmogelijk kunnen winnen. “Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe topspelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, ja dan denk ik dat het allemaal opgezet spel is”, aldus Van Gaal. ,”Wat ik daarmee bedoel? Ik bedoel daarmee alles wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden? Dat denk ik ja.”

Het Nederlands elftal voelde zich in de kwartfinale een aantal keer benadeeld. Zo werd Messi niet van het veld gestuurd toen hij vlak voor het einde van de reguliere speeltijd geel kreeg, omdat hij door scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz eerder in de wedstrijd na een opzichtige handsbal was gespaard. En kreeg invaller Leandro Paredes geen rood toen hij de bal met opzet keihard in de dug-out van Oranje schoot.

Van Gaal, die niet vindt dat hij dingen anders had moeten doen op het WK, wilde zelf geen voorbeelden noemen waaruit bleek dat Messi in Qatar werd bevoordeeld. “Ik heb genoeg gezegd. Ik ben nog niet voor de camera geweest en jij stelt me die vraag en ik geef antwoord.”

Volledig scherm Na het laatste fluitsignaal kwam het nog tot een woordenwisseling tussen Van Gaal en Messi. © REUTERS

