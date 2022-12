KIJK. Mateo Messi met kattenkwaad in de tribunes: mama Antonela moest tegen Australië tussenkomen na incident met kauwgom

WK voetbal Kroatië doet het na strafschop­pen tegen revelatie Japan, Livakovic grote held met drie reddingen

Kroatië staat opnieuw in de kwartfinales van het WK voetbal. De vicewereldkampioen zette tegen een alweer kwiek voetballend Japan een scheve situatie recht. Ivan Perisic (ex-Club) was in een aantrekkelijke en faire match de man van de gelijkmaker, doelman Livakovic stopte bij de penalty’s drie elfmeters. De Kroaten kijken in de kwartfinales Brazilië of Zuid-Korea in de ogen.

5 december