KIJK LIVE. Terwijl Messi ontwaakt na een kort nachtje met de wereldbeker, staat Buenos Aires op z'n kop

Fernando Santos niet langer bondscoach van Portugal, ligt de weg open voor José Mourinho?

Fernando Santos (68) is niet langer bondscoach van Portugal, dat op het WK voetbal in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Marokko. Santos was er sinds 2014 aan het roer. Twee jaar later won Portugal het EK. José Mourinho, coach bij AS Roma, werd al genoemd als opvolger.

16 december