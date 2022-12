KIJK LIVE. Prachtige beelden: terwijl spelers in open bus samen met ruim één miljoen mensen wereldtitel vieren, krijgt dakloze man Argentijns truitje cadeau

Nooit was David groter dan Goliath, tieners krijgen kans en finale vol records voor Messi: enkele opvallende WK-statistie­ken

Zijn laatste WK-optreden werd er, niet alleen dankzij de trofee, één voor de geschiedenisboeken. De finale was voor Lionel Messi zijn 26ste match op een WK - een record. Dankzij zijn goals in die finale is de Argentijn ook de eerste ooit die scoort in élke WK-ronde. Maar Messi was niet de enige die voor opvallende WK-statistieken zorgde. Van tiener aan de macht tot weinig schoten, maar veel goals.

