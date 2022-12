KIJK. “Het was niet veilig”: na knotsgekke vier uur durende rit met open bus tussen liefst vijf miljoen fans worden Messi en co. geëvacueerd met helikopters

WK voetbal Opnieuw tumult bij Argentijn­se spelers­vrou­wen: vrouw van Lautaro Martínez naar ziekenhuis omdat ze glas in drankje opmerkt

Het is niet het WK voetbal van de Argentijnse spelersvrouwen. Nadat ze eerder in het holst van de nacht hun vijfsterrenhotel waren ontvlucht, was de vrouw van Lautaro Martínez in hevige paniek en trok ze naar het ziekenhuis omdat ze tijdens het uitgaan dacht dat ze stukjes glas had ingeslikt.

16 december