KIJK. Door deze speech van “gekke” coach van Saoedi-Arabië werden Messi en co na rust overrompeld

Saoedi-Arabië dat in de eerste acht minuten na rust een 1-0-achterstand omboog naar een 1-2-voorsprong. Tegen Argentinië dan nog wel, tegen de grote Lionel Messi en co. Dan wil je wel eens weten wat er tijdens de rust in de Saoedische kleedkamer precies gezegd werd. Wel: ziehier de beelden. Met een speech van bondscoach Hervé Renard - een Fransman - die door de tolk naar het Arabisch werd vertaald. Let vooral op de intonatie van de man. Wanneer Renard zijn stem verheft, gaat de vertaler er in mee. En of het een impact heeft gehad... “We stoppen te weinig intensiteit in onze duels! We vallen de duels niet aan! Dus soms: Boem! Meer!”, klinkt het onder meer. Saoedi-Arabië startte die tweede helft inderdaad met véél drive - getuigen de goals in minuut 48 en 53.