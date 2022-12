KIJK. De gekte bleef duren: Messi en z’n Antonela raken na chaotisch WK-feest amper op eigen oprit, waarna hij uitpakt met geweldig gebaar richting fans

Gekke taferelen daar in Buenos Aires. De tocht van de open spelersbus van de Argentijnse wereldkampioenen verliep gisteren niet zoals gepland. Er was gewoon te veel volk - liefst vijf miljoen mensen. En dus werden Messi en co. na een rit van vier uur weggebracht door helikopters. Diezelfde Messi en z'n Antonela - na een liefdevol weerzien - hadden nadien alle moeite van de wereld om hun huis in Rosario te bereiken, want ook daar stonden duizenden mensen te wachten.

Even bekomen, moet Messi gedacht hebben na de knotsgekke dinsdagmiddag door de straten van Buenos Aires. En dus was het een blij weerzien toen hij vanuit de helikopter waarmee de spelers uit de menigte werden geëvacueerd rechtstreeks de wagen van zijn vrouw Antonela Roccuzzo instapte. Even weg van alle hectiek.

Maar niets was minder waar. Want toen ze samen naar hun huis in Rosario reed, stond ook daar de menigte op elkaar geplakt. Veiligheidsmensen en politie deden er alles aan om Messi naar eerst zijn oprit en dan zijn garage te loodsen. Ondertussen werd hij luid toegezongen en bedankt. Eens de ster binnen was, deed hij volgens Argentijnse media wat niemand had verwacht. Hij kwam even later namelijk weer buiten om op de foto te gaan met tal van fans. Een gebaar dat kan tellen, want Messi kon ongetwijfeld wel wat rust gebruiken.

Volledig scherm Messi thuis in Rosario. © Twitter

Gek volksfeest

Dat allemaal dus na een uitzinnig volksfeest in Buenos Aires. Vijf miljoen toeschouwers hadden zich gisteren verzameld in de straten van de Argentijnse straten. Dat was vijf keer het aantal dat de autoriteiten hadden voorspeld. Daardoor kon de geplande tocht naar de Obelisk - waar een enorme menigte al uren aan het wachten was - niet doorgaan. De bus koos uit veiligheidsoverwegingen voor een andere route langs bredere (snel)wegen. Dat zorgde voor een massale volksverhuizing, waardoor ook op die snelwegen een massa mensen op elkaar gepakt stonden. In de hitte - 30 graden Celsius - bleven Messi en co. lachen, zingen en vieren. Een aantal fans probeerden zelfs vanop een brug in de bus te vallen, maar dat liep helemaal fout.

KIJK. Mensenmassa tijdens Argentijnse triomftocht

Na 4u was het welletjes. Het was niet meer veilig. Helikopters kwamen de spelers en staf ophalen. Adres? De terreinen van de Argentijnse bond, waar de tocht was begonnen. Even uitblazen. “Bedankt iedereen, dit is een droom”, verscheen na het afbreken van de huldiging op het Twitter-account van de nationale ploeg, met foto’s van de bustocht. “Deze is voor alle Argentijnen. Jullie hebben ons erg blij gemaakt met jullie steun en liefde.”

Minstens 18 gewonden Zeker achttien mensen zijn gewond geraakt bij de huldiging. De enorme toeloop in de stad leidde tot de nodige incidenten. Zo vielen mensen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. Ook stortte een bushokje in waarop mensen stonden. En dan waren er dus ook de mensen die van een brug in de bus probeerden te springen, wat verkeerd afliep. Op een bepaald moment waren er ook rellen. De politie werd zelfs in het nauw gedreven door enkele heethoofden. KIJK. Politie in het nauw gedreven door enkele heethoofden

KIJK. Linksback Tagliafico filmde de mensenmassa vanuit de helikopter

Volledig scherm Na de knotsgekke rit met de open bus werden de spelers uit de menigte gehaald met helikopters. © AFP/AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

