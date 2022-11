Kevin De Bruyne openhartig in Brits interview: “Of ik te veel verdien? Het is geen populair antwoord, maar nee”

Kevin De Bruyne is karig met exclusieve interviews, maar de Britse krant The Guardian mocht thuis bij de wereldvoetballer van Manchester City op visite. De Bruyne gaf er een openhartige inkijk over zijn leven in de spotlights in Engeland en wat naast het voetbal telt: “Dan draait alles om mijn familie. Dat is mijn leven.”