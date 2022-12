Keepers pakken meer penalty’s dan ooit tevoren en de vloek van de achtste strafschop: wat is dat toch met die elfmeters?

Pinanti is pinanti . Al geldt dat uiteraard niet zomaar in een strafschoppenreeks in de knock-outfase van een WK voetbal . In Brazilië-Kroatië en Nederland-Argentinië was het opnieuw bibberen en beven in de kwartfinales. Het WK 2022 is nu al recordhouder wat het aantal strafschoppenreeksen betreft. En opvallend: in Qatar worden meer penalty’s gestopt dan ooit tevoren.

17 getrapte elfmeters in reguliere speeltijd op het WK. 11 gingen erin. Wie achter een bal op de stip gaat staan in Qatar, heeft omgerekend 65 procent kans om raak te schieten. Het is ooit anders geweest. In 2018 was de kans op scoren vanop elf meter een stuk groter. Van de 29 toegekende penalty’s op het WK in Rusland gingen er 22 in, omgerekend betekende dat een succesratio van 76 procent.

Het is op vier jaar tijd blijkbaar moeilijker geworden om een penalty binnen te trappen. Het was analisten in binnen- en buitenland al opgevallen. “Er zit zoveel druk op. Je moet scoren, anders ben je de pineut. Het valt op dat steeds meer spelers nonchalant naar de bal gaan en penalty’s slap nemen. Vroeger moest een strafschop hard geschoten worden en dan zag je wel wat er gebeurde”, schetst ex-prof en BBC-analist Rio Ferdinand.

Slappe penalty’s, Spanje en Japan grossierden erin tijdens hun strafschoppenreeksen in de achtste finales, ook Nederland en Brazilië miste gisteren twee keer. Als we de penaltyseries erbij rekenen wordt de succesratio voor elfmeters op dit WK niet veel beter. In dat geval komen we uit op 49 genomen strafschoppen. 30 gingen erin, 19 keer ging het mis. Van 65 procent kans op scoren gaat het zo naar 61 procent. Slik.

Volledig scherm © REUTERS

Rode cijfers in strafschoppenreeksen

Het is logisch dat de succesratio daalt als we de penalty’s uit strafschoppenreeksen in rekening brengen. De druk is in een penaltythriller is nóg groter. Maar ook hier weer de constante: in Qatar is het er erger mee gesteld dan op het vorige WK. In Rusland gingen 26 van de 39 penalty’s uit strafschoppenreeksen erin, in Qatar lukte dat voorlopig maar bij 7 van de 33 genomen elfmeters (zie tabel).

Strafschoppen in 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar): Qatar: 17 penalty’s in reguliere speeltijd: 11 gescoord - 6 gemist - succesratio: 65 procent

Rusland: 29 penalty’s in reguliere speeltijd: 22 gescoord - 7 gemist - succesratio: 76 procent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Qatar: 33 penalty’s in strafschoppenseries: 20 gescoord - 13 gemist - succesratio: 60 procent

Rusland: 39 penalty’s in strafschoppenseries: 26 gescoord - 13 gemist - succesratio: 66 procent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Qatar: 49 penalty’s in totaal: 30 gescoord - 19 gemist - succesratio: 61 procent

Rusland: 68 penalty’s in totaal: 48 gescoord - 20 gemist - succesratio: 70 procent

Er is de druk, maar ook de doelmannen spelen hun rol in de penaltycijfers. Het is zo dat keepers meer elfmeters stoppen op dit WK - ongeacht het nu in reguliere speeltijd is of in een strafschoppenserie. Van de 49 genomen penalty’s pakten de doelmannen er op dit WK al 14. 28 procent van de elfmeters wordt dus uit doel geranseld. Volgens databureau Opta was dat op vorige WK’s doorgaans maar 17 procent.

Volledig scherm © AFP

Perfect rapport Kroatië

Als we de penaltyreeksen zelf onder de loep nemen, dan vallen nog enkele leuke statistiekjes op. Qatar is nu al gedeeld recordhouder onder de WK’s met vier strafschoppenseries in de knock-outfase. Ook vier jaar geleden in Rusland waren het er vier. De grote penaltyhelden toen waren - net als nu - de Kroaten.

Sinds er op het WK aan strafschoppenreeksen wordt gedaan (1982) leggen enkel Duitsland en Kroatië een perfect rapport voor bij de landen die in meerdere penaltyseries in actie kwamen. Duitsland scoorde 4 op 4. Kroatië zit aan met dankzij Qatar 2022 aan dezelfde cijfers. In 2018 gingen Denemarken en Rusland voor de bijl, in Qatar pakten ze de scalp van Japan en Brazilië.

Neymar en co hadden het gisteren dus eigenlijk kunnen weten. Net als Nederland, want ook Argentinië heeft een reputatie. De Argentijnen zijn na Kroatië en Duitsland geschiedkundig de beste penaltynemers. Zij wonnen 5 van hun 6 strafschoppenreeksen. Dat Argentinië en Kroatië straks tegenover elkaar in de halve finales staan, kan het er in geval van penalty’s alleen maar interessanter op maken.

Volledig scherm © PIXSELL

Bounou op recordjacht

Stel dat het straks bij Marokko-Portugal nog eens tot elfmeters komt, dan is Yassine Bounou de man om in de gaten te houden. De doelman van Sevilla stopte in de achtste finales drie penalty’s van de Spanjaarden en evenaarde daarmee het record van drie gestopte elfmeters in één strafschoppenreeks door Ricardo (Portugal in 2006), Danijel Subasic (Kroatië in 2018) en Dominic Livakovic (Kroatië in 2022).

Subasic stopte in een tweede strafschoppenreeks op het WK in Rusland trouwens nog een vierde elfmeter. Net als Livakovic gisteren zijn vierde van het toernooi pakte tegen Brazilië. Daar ligt net de uitdaging voor Bounou. Als hij er in een nieuwe thriller nog eentje pakt, dan komt de Marokkaan naast Subasic en Livakovic in de geschiedenisboeken als ‘beste penaltypakker in strafschoppenreeksen op een WK’.

Volledig scherm Yassine Bounou. © Photo News

Vervloekte achtste penalty

Vergeet tot slot de mythe dat de ploeg die als eerste aan een strafschoppenreeks begint doorgaans wint. De statistieken bewijzen dat het echt wel fifty-fifty is. Belangrijker om weten: de vierde penalty van elke ploeg is de moeilijkste om te scoren. Daarbij is de achtste penalty in totaal - de vierde penalty van de tweede ploeg - volgens Opta de moeilijkste van allemaal. Slechts 61 procent van alle achtste penalty’s in WK-strafschoppenreeksen belandde tegen de touwen. Alle andere beurten scoren beter.

Ook op dit WK is de achtste penalty al van doorslaggevend belang geweest. In Brazilië-Kroatië miste Marquinhos de achtste, Brazilië mocht inpakken. In Argentinië-Nederland miste Enzo Fernandez, ook hij was de achtste speler die aan de beurt was in de strafschoppenserie. Het was dankzij eerder missers van Van Dijk en Berghuis dat Argentinië overleefde. In Kroatië-Japan ging de achtste er wél in: Pasalic scoorde en Kroatië stootte door.

Volledig scherm © AFP

