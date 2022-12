Karim Benzema stopt als international bij Frankrijk: “Ons verhaal loopt ten einde”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Benzema liep vlak voor de start van het WK in Qatar een spierblessure op. Maar bondscoach Deschamps riep geen vervanger op voor de winnaar van de Gouden Bal. Daardoor kon hij in principe nog een beroep doen op de spits van Real Madrid die intussen weer traint, wat uiteraard de geruchtenmolen op gang bracht. Tot frustratie van Deschamps zelf. “Ik concentreer me nu vooral op mijn selectie”, zei de Franse bondscoach op zijn persconferentie in aanloop naar de finale. “Het is niet aan mij om iets te zeggen over geblesseerde spelers. Ik focus me op de finale. Volgende vraag, alstublieft.”

KIJK. Deschamps reageert gepikeerd op ‘pijnlijke’ vragen over Benzema

Benzema zelf kwam na de bewuste woorden van Deschamps met een raadselachtige boodschap op Instagram. “Het interesseert me niet”, schreef de aanvaller, zonder verdere uitleg. Volgens L’Équipe was het wel degelijk een cryptische verwijzing zijn naar Deschamps, het zou er weer flink op hebben gezeten tussen de twee. Benzema wou de ploeg na zijn blessure helemaal niet verlaten. De aanvaller wilde naar analogie met Romelu Lukaku revalideren in Qatar in de hoop fit te raken voor de knock-outfase van het toernooi. Na overleg met zijn stafleden zou Deschamps Benzema naar huis gestuurd hebben en net dat leidde tot een fikse ruzie.

Volgens Franse media was “ er iets geknapt” bij de spits van Real en dat bevestigde Benzema nu met de aankondiging van zijn internationaal pensioen. “Ik heb kost noch moeite gespaard om te zijn waar ik nu ben en daar ben ik trots op. Ik schrijf mijn verhaal, maar het onze is ten einde”, aldus Benzema bij een foto in het shirt van de Franse nationale ploeg. Benzema speelde sinds 2007 voor Les Bleus, maar was ook jaren persona non grata na een seksschandaal rond Mathieu Valbuena. Nu gooit hij de deur zelf definitief dicht.

