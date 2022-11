Karim Benzema mist WK door spierblessure: “Sta mijn plaats af aan iemand die de ploeg beter kan helpen”

Benzema trainde zaterdag voor het eerst in groep nadat hij door een dijblessure enkele weken aan de kant had gestaan bij Real Madrid. Maar na een kwartiertje en toen de intensiteit werd opgedreven liep het fout. De Franse spits voelde een steek in opnieuw het bovenbeen. Een MRI-scan wees uit dat er sprake is van een spierscheurtje dat hem drie weken aan de kant zou houden.