Kaka: “In Brazilië behandelen ze Ronaldo als een dikkerd die over de straat loopt”

De vergankelijkheid van een heldenstatus. Naar analogie met onze huidige Rode Duivels of de afscheidnemende Eden Hazard, claimt de legendarisch gewezen Braziliaanse aanvaller Kaka (40) op het WK voetbal dat de nog meer legendarische gewezen Braziliaanse spits Ronaldo (46) al even geen sant in eigen land meer is. En ook Neymar krijgt het dikwijls zwaar te verduren.

“Het is misschien vreemd om dit te zeggen, maar veel Brazilianen zijn geen supporter van het Braziliaanse elftal”, sprak Kaka bij BeIN Sports. “Ik heb het hier al meerdere keren meegemaakt. Mensen die verwonderd zijn, wanneer ze Ronaldo in Qatar in levende lijve zien. Dan gebeurt er iets. Maar in Brazilië is dat een heel ander verhaal. Daar is hij gewoon een dikkerd die over straat loopt.”

Volledig scherm Van l naar r: Kaka, Cafu, Roberto Carlos en Ronaldo tijdens Brazilië - Zwitserland. © Photo News

Ronaldo heeft met de Goddelijke Kanaries twee van de in totaal vijf Braziliaanse Wereldbekers gewonnen. Als tiener was hij er al bij in de Verenigde Staten in 1994, acht jaar later was hij op het WK in Japan en Zuid-Korea de grote ster met acht goals, waaronder een dubbel in de finale tegen Duitsland.

Die legendarische status mag wereldwijd dan wel overeind gebleven zijn, in eigen land is dat anders. “Natuurlijk houden vele Brazilianen nog van Ronaldo. Ik hou van Ronaldo. Maar het respect dat hij in Brazilië krijgt in vergelijking met de rest van de wereld, is erg verschillend. Buiten Brazilië is dat een pak groter.” Tot ongeloof van John Terry en Garry Neville, mede-analisten bij de Britse tak van BeIN Sports, in handen van de Qatarese mediagroep BeIN.

Net zoals ook Neymar niet in de bovenste schuif ligt bij veel Brazilianen. Dat heeft dan weer vooral met politiek te maken: eind september nam Neymar een video op waarin hij in aanloop naar de verkiezingen zijn steun uitsprak aan Jair Bolsonaro. Het was Lulu da Silva die verkozen werd. “Ook over Neymar wordt er veel negatiefs gezegd. Wij Brazilianen erkennen onze sterren niet. Spijtig.”

Volledig scherm Kaka met John Terry en Garry Neville. © BeIN Sports.

Ronaldo, die net als Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo en dus ook Kaka momenteel in Qatar verblijft, speelde 98 A-caps voor Brazilië en maakte 62 goals. In februari 2011 kondigde Ronaldo aan te stoppen met voetballen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Naast zijn blessureleed had hij ook last van hypothyreoïdie, een gebrekkige productie van hormonen in de schildklier, waardoor hij sukkelt met zijn gewicht.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Cafu en Ronaldo lachend tijdens de 4-1-zege van Brazilië tegen Zuid-Korea in de achtste finale. © ANP / EPA

Volledig scherm Ronaldo met Cafu en Rivaldo. © AFP

