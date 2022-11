“Je hebt de mond, maar heb je ook de ballen?”: Kroatische krant pakt uit met opvallende cover na veelbesproken interview Canadese bondscoach

Het waren opmerkelijke woorden van Canadees bondscoach John Herdman na de nederlaag tegen België . Nadat hij z'n spelers in de traditionele cirkel had gefeliciteerd voor de prima prestatie, verscheen hij voor de camera voor het gebruikelijke interview. “Ik heb mijn spelers net hun statistieken laten zien. Ik heb hen verteld dat ze op dit WK horen en we doorgaan. F*ck Kroatië. Zo simpel is het. Dat is onze volgende missie”, aldus Herdman.

Een interview dat niet zo hartelijk werd onthaald in het Kroatische kamp. “Ieder van ons heeft zijn eigen manier van communiceren”, vertelde Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic op zijn persconferentie gisteren. “Al weet ik niet of het zo mooi en proper is om het zó uit te drukken... Al is dat zijn goed recht, we zullen er niet over doordrammen. We moeten op het veld laten zien dat we de betere zijn van Canada.” Herdman zelf werd er op zíjn persmoment in functie van die match tegen Kroatië van aanstaande zondag ook naar gevraagd. “Ja, ik heb die woorden inderdaad gebruikt. Het was tijdens een passioneel moment. Waarbij ik het team wilde motiveren. Het was zeker niet onrespectvol bedoeld richting het Kroatische volk of het Kroatische team. Ik weet maar al te goed dat Kroatië een topploeg heeft. Maar ik vind wel dat wij onbevreesd aan die wedstrijd moeten beginnen.”