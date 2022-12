Ivana Knoll, de ‘meest sexy fan van het WK’ die zelfs van voetballers berichten zou krijgen: “Nog niet één opmerking over mijn kledij gehoord”

De Kroatische ster in Qatar? Dat is niet Luka Modric, maar Ivana Knoll (26). Model, influencer en actrice in één. Maar vooral veruit de meest gefotografeerde fan op het WK voetbal . Lak heeft ze aan de voor vrouwen strikte kledingvoorschriften in de woestijnstaat. En ze komt er nog mee weg ook. Iedereen in de ban van de gewezen Miss Kroatië, tot zelfs de spelers van de nationale ploeg toe.

Knoll is al aan haar derde WK voetbal toe, maar pas in Qatar loopt ze echt in de schijnwerpers. Bij de start van het WK had de dochter van een Duitse vader en Kroatische moeder 600.000 volgers, nu telt @knolldoll er maar liefst 2,8 miljoen. Post ze een story, wordt die een miljoen keer bekeken. Dagelijks gemiddeld 200.000 volgers bij: daar tekent elke influencer voor. Het mag niet verwonderen dat Knoll, 1m80 groot en woonachtig in Miami, afziet van haar initiële plan om het WK te verlaten wanneer Kroatië eruit ligt. “Ik blijf sowieso tot de finale - het maakt niet uit wie er speelt”, zei ze daar vóór de gisteren door Kroatië verloren halve finale tegen Argentinië nog over.

Volledig scherm © Photo News

Meermaals waren er geruchten als zou Knoll, die er een sport van maakt de Kroatische kleuren in de meest minuscule outfits te dragen, de toegang tot het stadion ontzegd zou worden. Maar telkens stond ze prominent te pronken. Gewillig poserend voor de lens van de persfotografen. Steeds bereid voor tv-interviews. Of voor iedereen die rond het stadion of in de straten van Doha een selfie met haar wil. “Het is echt fantastisch”, vindt Knoll. “Eerst had ik wat schrik wat betreft mijn kledij, zo zouden mijn schouders bedekt moeten zijn. Maar niemand heeft hier al een opmerking gemaakt als zou ik er te naakt bijlopen. Iedereen wil met mij op de foto, zelfs de lokale bevolking. Alleen op Twitter was er een negatieve reactie van een Qatari. Maar waarschijnlijk wilde hij gewoon aandacht.”

Volledig scherm © PIXSELL

En of Knoll aandacht krijgt. Tot tientallen huwelijksaanvragen toe, via vooral e-mail. “Al die berichten, ik krijg ze niet eens meer gelezen." Ze wordt ook gretig gevolgd door de spelers binnen de nationale ploeg van Kroatië, van wie ze enkele seksueel getinte berichten gekregen heeft - zo liet ze al verstaan.

Maar daar is het haar naar eigen zeggen niet om te doen. “Ik ben hier gewoon om plezier te hebben met de mensen. Ik veronderstel dat ik graag gezien ben omdat ik er goed uitzie. Maar ik ben hier niet om iemand te leren kennen, ik heb trouwens al een vriend. Playboy heeft me ook al gevraagd voor een naaktreportage, maar dat interesseert me echt niet. Ik heb ze afgewimpeld. Mijn enige bedoeling, is een glimlach op het gezicht van de mensen te toveren.”

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © PIXSELL

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News