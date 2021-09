Italië breekt record, maar wint opnieuw niet na gemiste strafschop Jorginho - Duitsland en Spanje houden schietoefeningen

WK voetbal Mbappé speelde tegen Rode Duivels met drie ontwrichte ruggenwer­vels

25 juli Kylian Mbappé sukkelde in aanloop naar de halve finale op het WK tegen de Rode Duivels wel degelijk met een rugblessure. In een interview met France Football onthult de 19-jarige aanvaller dat hij drie ruggenwervels had ontwricht, maar dat dit geheim moest blijven voor de Belgen.