Italiaans drama in Palermo: Europese kampioen mist tweede opeenvolgende WK na afgang tegen Noord-Macedonië

De reden waarom de Squadra Azzurra in die barrages is beland, werd in de eerste helft pijnlijk duidelijk. Veel breiwerk, veel aanvallende intenties, maar... Geen doelpunten. De ene na de andere kans werd vakkundig de nek omgewrongen. Sterker nog: doelman Dimitrievski moest één bal echt pakken. Toen hij de bal plompverloren in de voet van Berardi speelde, liet de flankspeler na in een leeg doel te scoren. Die had u wél gemaakt, wees gerust. Immobile, Emerson en Insigne schoten keer op keer over of naast.