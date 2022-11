Iraniërs vieren massaal feest na WK-verlies tegen VS

“Hij werd vaker betrokken dan elke spits van de Rode Duivels in de laatste drie matchen”: onze man in Qatar zette de volgspot op Cristiano Ronaldo

Zijn Last Dance mag dan wel een slow zijn, Cristiano Ronaldo (37) verzorgt zijn show. In Lusail juichte de massa het luidst voor een ster die groter is dan zijn land. Onze man in Qatar zette de volgspot op CR7. De magie van Ronaldo dan wel serieus vervaagd zijn, een tegenstander is er zelden mee klaar. Een vraag bleef open: scoorde hij of scoorde hij niet?

28 november