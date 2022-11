Iraniërs lastiggevallen door aanhangers regime in Qatar: “Ze hebben me hele metrorit uitgescholden”

Vanya, die studeert in Qatar, is een van de Iraniërs die op het WK hun stem laten horen als steun voor de manifestaties in hun thuisland. Daar komen al twee maanden mensen op straat voor meer rechten, na de dood van Mahsa Amini (22). Zij werd opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen.

Uitgerekend wanneer Vanya spreekt over vrienden van haar die werden neergeschoten tijdens manifestaties, of mensen waarvan niet geweten is waar ze zijn en of ze nog leven, vallen enkele landgenoten haar lastig. “Ze hebben me ook de hele rit in de metro uitgescholden toen ik hier aankwam”, stelt ze.