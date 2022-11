Iran wil VS uit WK smijten nadat Amerikaanse voetbalbond Iraanse vlag zonder embleem toont

Iraanse staatsmedia hebben opgeroepen om de VS uit het WK voetbal te schoppen nadat de Amerikaanse voetbalbond de Iraanse vlag op zijn sociale media heeft veranderd om steun te betuigen aan de demonstranten in Iran. De VS en Iran zijn al jaren gezworen vijanden. Beide landen treffen elkaar morgen in de laatste groepswedstrijd en kunnen zich alle twee nog plaatsen voor de achtste finales.

De Iraanse voetbalfederatie eiste zondag dat hun tegenstanders een schorsing van tien wedstrijden zouden krijgen wegens “het beledigen van de waardigheid” van hun land. Het verzoek kwam nadat de Amerikaanse voetbalfederatie de Iraanse nationale vlag op sociale media (tijdelijk) had getoond zonder het embleem van de Islamitische Republiek. In die bewuste afbeelding waren alleen de kleuren groen, wit en rood te zien.

De voetbalbond US Soccer liet aan de Amerikaanse tv-zender CNN weten dat het de officiële vlag voor 24 uur wilde veranderen om “steun te betuigen aan de vrouwen in Iran die vechten voor fundamentele mensenrechten”, maar altijd van plan was terug te keren naar de oorspronkelijke vlag.

De Amerikaanse voetbalbond heeft ondertussen het bericht met de 'foute vlag' offline gehaald.

De Iraniërs kunnen er in ieder geval niet mee lachen. Op Iraanse staatsmedia is er een luide oproep om de Verenigde Staten "onmiddellijk” uit het toernooi te gooien. De Iraanse voetbalfederatie reageerde met een klacht bij de ethische commissie van de FIFA en zei dat de VS de nationale vlag van de Islamitische Republiek Iran niet respecteerden. De zaak ligt zo gevoelig omdat het embleem de Islamitische Revolutie weerspiegelt, toen de huidige machthebbers de controle over het land grepen en de monarchie naar de prullenbak verwees.

Volgens de Britse krant The Guardian heeft de FIFA geweigerd om commentaar te geven, maar een aantal goed geplaatste bronnen hebben gesuggereerd dat het vooruitzicht van een Amerikaans verbod hoogst onwaarschijnlijk is. Een woordvoerder van de Amerikaanse voetbalfederatie zei later dat de berichten zijn verwijderd en vervangen door berichten met de juiste Iraanse vlag, maar hij voegde eraan toe: “We steunen nog steeds de vrouwen in Iran.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de zaak te sussen. “We kijken uit naar een vreedzame en competitieve wedstrijd op het veld. De Verenigde Staten blijven manieren vinden om het Iraanse volk te steunen”, vertelde een woordvoerder van het ministerie aan CNN.

Protest blijft toenemen

De kritiek op de leiders in Iran is de afgelopen weken toegenomen. De protesten braken uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. Tijdens de wedstrijden van Iran zijn ook bij voetbalsupporters van het land zowel vlaggen met het embleem als vlaggen zonder te zien.

De spelers van Iran zongen vooraf aan het eerste WK-duel met Engeland niet mee toen hun volkslied klonk. Hun zwijgen werd gezien als een nieuwe steunbetuiging voor de demonstranten in Iran. Meerdere voetballers hadden de voorbije weken al hun steun uitgesproken. De Iraanse staatsomroep onderbrak de uitzending tijdens het volkslied. De voetballers zongen het volkslied wel mee voor aanvang van het duel met Wales.