Iran bevrijdt zich na twee late goals tegen Wales nadat bondscoach Queiroz ervoor nog in de clinch ging met kritische journaliste

Ook op de persconferentie ging het meer over politiek, toen een journalist zei dat het niet fair was dat westerse journalisten kritische vragen over het Iraanse regime mochten stellen. Queiroz bleef lang de rust zelve. “Dat is geen kwestie van fair of niet. Zij hebben het recht die vragen te stellen als ze vinden dat ze die moeten stellen. Zoals wij het recht hebben om daarop de juiste antwoorden te geven. Dat is geen probleem.” Maar toen hem gevraagd werd hoe het is om te werken voor een land met zo’n omstreden regime, verloor hij even zijn cool. “Hoeveel betaal je om hierop te antwoorden? Hoeveel betaal je me? Praat met je baas en geef me je antwoord.”