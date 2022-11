INTERVIEW. Mama van Toby Alderweireld: “Ik wist: als hij nu vertrekt, komt hij niet meer naar huis. Hij is 18 jaar weggebleven”

Herwig De Bruyne, vader van Kevin De Bruyne, over de tol van de weg naar de top: “Mijn vrouw zou het anders hebben aangepakt, met wat ze nu weet”

Hij had als kind maar één droom die hij met werkelijk ongeziene verbetenheid najoeg. En vandaag is Kevin De Bruyne - sterspeler bij Manchester City - de best verdienende voetballer van de Premier League, nu Ronaldo het daar voor bekeken houdt. Maar er is een tol voor betaald. “En die betalen we nog”, zegt vader Herwig De Bruyne. “Mensen onderschatten wat het is om je kind zoveel te moeten missen. Mijn vrouw zou het anders hebben aangepakt, met wat ze nu weet.”

23 november