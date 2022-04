ING Nederland haakt af als WK-sponsor Oranje, Rode Duivels mogen (voorlopig) op beide oren slapen

Reclamespotje op 23 maart namens ING Nederland: “ING blijft trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal tot 2028.” Al meer dan 25 jaar matcht het oranje van de bank met het Oranje van de nationale ploeg. Sinds gisteren zit er een kink in de kabel. ING Nederland heeft besloten niet mee te stappen in het WK-avontuur te Qatar. Zo zullen ze geen kaartjes aanvaarden voor personeel en klanten, en laten ze de bijhorende reclamecampagne aan zich voorbij gaan. Een boycot van ING vanwege de erbarmelijke mensenrechtensituatie in het gastland. Naast ING blijven ook andere belangrijke merken als Albert Heijn en KPN thuis. ING blijft wel zichtbaar op de trainingskledij van het Nederlandse elftal.

Wie de trainingsoutfits van de Rode Duivels van dichterbij onder de loep neemt, ziet ook daar de kenmerkende ING-leeuw op de borst prijken. Heeft deze beslissing ook consequenties in ons land? Bij ING België neemt het voorlopig niet zo’n vaart. “Het is nog wat vroeg om daarover iets te zeggen. Vandaag is dat niet aan de orde, bij ons is dat nog niet besproken. In Nederland zijn ze er mee bezig. Als het daar gebeurt, zullen wij dat ook ongetwijfeld bekijken.” Ook andere sponsoren van onze nationale ploeg lieten uitschijnen nog niet op die manier naar de zaak te hebben gekeken. “We volgen dat van dichtbij op, maar het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Daarmee is niet gezegd dat er niets van komt, maar voorlopig is het daarvoor nog te vroeg”, klinkt het bij BMW. Maar wees gerust: als er nog honden lagen te slapen, zijn ze nu abrupt gewekt.