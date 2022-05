Infantino minimaliseert dodelijke WK-werven in Qatar, Human Rights Watch veroordeelt uitspraken: “Dit is een doofpotoperatie”

WK voetbalDe werken aan de stadions voor het WK voetbal in Qatar hebben de buitenlandse gastarbeiders “waardigheid” en “trots” bezorgd volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat zei hij op een congres in Los Angeles. En, nog opvallender: hij minimaliseerde ook het aantal doden die er tijdens de bouw van de voetbalstadions zijn gevallen. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch reageerde scherp in een persmededeling. “FIFA moet zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Infantino kreeg op het congres de vraag of de FIFA de families van omgekomen gastarbeiders zal helpen. Hij antwoordde niet concreet op de vraag, maar benadrukte vooral de vooruitgang die Qatar al gemaakt heeft, met het invoeren van een minimumloon (van 250 euro per maand, nvdr.) en het verbeteren van de rechten van de arbeiders. “Laat ons vooral niet vergeten dat het om een zwaar werk van lange adem gaat”, zei Infantino over de omstandigheden in Qatar. “De Verenigde Staten zijn ook een land van immigratie, mijn ouders zijn ook van Italië naar Zwitserland geëmigreerd.”

Volledig scherm © AFP

De afgelopen jaren kwam steeds meer aan het licht in welke slechte en levensgevaarlijke omstandigheden de arbeiders in Qatar werken, maar Infantino ging uiteindelijk nog een stap verder in zijn discours. “Als je iemand werk geeft, ook in moeilijke omstandigheden, bezorg je hem waardigheid en trots. Dat is geen liefdadigheid.”

De FIFA-voorzitter bleef ook bij zijn standpunt, dat hij al eerder verkondigde, dat er in de voorbereiding op het WK slechts drie doden gevallen zijn. Volgens internationaal onderzoek gaat het echter om 6.500 doden. “We voeren een onderzoek met externe organisaties”, voegde Infantino er nog aan toe. “Misschien zijn andere arbeiders op andere plaatsen gestorven, maar de FIFA is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de wereld gebeurt. Met dank aan de FIFA en het voetbal hebben we het statuut van de anderhalf miljoen arbeiders in Qatar kunnen verbeteren.”

Slechte werk- en leefomstandigheden

Human Rights Watch (HRW) was niet opgezet met de uitspraken van Infantino over de WK-werven in Qatar. “Zes maanden voor het WK voetbal in Qatar van start gaat, zou FIFA beter zijn verantwoordelijkheden op het vlak van mensenrechten opnemen. In plaats daarvan steken ze de slechte arbeidsomstandigheden in de doofpot.”

“Miljoenen arbeidsmigranten in Qatar hebben geen eerlijk loon en leven in onveilige werk- en leefomstandigheden. Daarnaast werden ze maandenlang niet uitbetaald en moesten de arbeiders in Qatar zelfs een tewerkstellingsvergoeding aan de werkgevers betalen. Dat heeft in totaal tot 6.000 overlijdens geleid. Deze misbruiken, naweeën van het Kafalasysteem, waren al gedocumenteerd en bekend toen de FIFA het WK in 2010 aan Qatar toewees.”

Volledig scherm Kenneth Roth, uitvoerend directeur van Human Rights Watch © AFP

