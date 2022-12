IN BEELD. Franse nationale ploeg groet massa supporters in Parijs, maar of dat van harte was...

Het vliegtuig met daarin de Franse nationale voetbalploeg, die gisteren in de WK -finale in Qatar werd verslagen door Argentinië, is vandaag iets voor 20u geland op de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle.

Een tiental bussen stonden Les Bleus en hun omkadering op te wachten op het tarmac, om hen over te brengen naar de Place de la Concorde in het centrum van de Franse hoofdstad. Vanaf het balkon van het Hôtel de Crillon werden Kylian Mbappé en co. toegejuicht door duizenden supporters. Velen wuifden met Franse vlaggen en zongen “merci les Bleus”. Maar aan de blikken van de mannen van Deschamps te zien, hadden ze hun avond toch liever anders gespendeerd...

“Ik denk dat het belangrijkste de erkenning is, ook al hadden we graag de beker opnieuw naar Frankrijk gebracht”, zei Hugo Lloris bij de Franse tv-zender TF1. “Er is toch ook trots, want we hebben niet opgegeven. Ondanks de omstandigheden en de vele zaken die voor en tijdens het toernooi gebeurd zijn, zijn we toch eensgezind gebleven. We hebben veel veerkracht getoond en bleven een groep.”

“Het is hartverwarmend”, vulde Marcus Thuram aan. “Het is een groot genoegen om te zien dat we zoveel Fransen trots en gelukkig hebben kunnen maken. Voor de finale wisten we dat miljoenen Fransen naar ons zouden kijken. Jammer genoeg konden we niet winnen. Maar wat zeker is, is dat deze mensen fier zijn op ons.”

