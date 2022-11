IN BEELD. Een indrukwekkend spektakel in een stadion als een bedoeïenentent: dit was de openingsceremonie van het WK

Bijna twaalf jaar na de omstreden toewijzing van het WK was het feest in Qatar. Boven het WK, zeer waarschijnlijk met steekpenningen gekocht, hangt een donkere schaduw vanwege de schending van de mensenrechten in de rijke oliestaat. Voordeel van alle aandacht voor de mondiale eindronde is dat arbeidsmigranten het in Qatar nu minder slecht hebben dan in omringende landen, na een reeks hervormingen in de afgelopen jaren.