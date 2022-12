“Ik wist dat iemand mij de schuld zou geven”: Spaanse journaliste vond Toni Kroos een van slechtste spelers op WK, maar ziet één cruciaal ding over het hoofd

Kroos: “Ambities waren groot”

Bij ‘MagentaTV’ sprak Kroos enkele dagen geleden overigens al over de vroegtijdige uitschakeling van Duitsland. Twee WK-edities op rij overleefden ze de groepsfase niet. “Ik was enorm teleurgesteld, want de ambities waren groot. Met deze spelers moeten we altijd de groepsfase overleven. Werden we nadien in de kwartfinales uitgeschakeld door Brazilië, hadden we daarmee kunnen leven. En konden we zeggen: ‘zij hebben zeker acht wereldspelers. Wij maar vier’. Maar niemand gaat me vertellen dat we minder kwaliteit hebben dan Japan...”