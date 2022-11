“Ik heb spelers naakt in bed zien liggen”: Louis van Gaal steelt de show op persconferentie over WK-selectie, waar ook oranje onderbroeken aan bod komen

WK VOETBALNaakte spelers via FaceTime, ruzies met vrouw Truus over tv-kamers en zelfs oranje onderbroeken. Het kwam allemaal aan bod in de 58 minuten durende persconferentie van Louis van Gaal over zijn WK-selectie. Bekijk hierboven de beelden.

Noa Lang en Vincent Janssen komen straks in actie in Qatar, maar enkele vaste Nederlandse internationals - denk aan Jasper Cillessen of Donyell Malen - maken géén deel uit van de 26 die Van Gaal meeneemt naar het WK. De Nederlandse bondscoach maakte vanochtend tijd vrij om alle afwezige spelers persoonlijk te videobellen. “Een zware kluif”, aldus Van Gaal.

Alleen kwam het telefoontje van de bondscoach voor sommigen net iets té vroeg. “Ik heb rekening gehouden met Nederlandse spelers die in Engeland spelen, want daar is het één uur vroeger. Toch heb ik naakte spelers gezien omdat ze nog in bed lagen of net uit bed kwamen.”

Tussendoor merkte Van Gaal ook op dat zijn koffie nog niet gearriveerd was. Wanneer die uiteindelijk geserveerd werd, legde Van Gaal uit hoe hard hij nog van het spelletje houdt. “Ik heb nog altijd ruzie met Truus (zijn vrouw, red.) als ik weer een wedstrijd moet bekijken. In elk huis heb ik een tv-kamer en dan vraag ik Truus of ik bij haar moet blijven of naar de tv-kamer moet. Meestal is het dat eerste. (lacht)”

Zelfs oranje onderbroeken, die Van Gaal van vrouwlief Truus kreeg, kwamen ter sprake. “Denk jij dat ik in het dagelijks leven die onderbroeken draag?”, vroeg hij aan een journaliste. “Ik draag die enkel als ik naar het Nederlands elftal kom. Uit respect voor mijn lieve Truusje.”

