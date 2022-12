Iedereen lyrisch over Messi, die “het beste WK van zijn leven” speelt: “Kan het GOAT-debat nu stoppen?”

Een goal en een weergaloze assist. Zelden scheert de Messi-verheerlijking hogere toppen als in de Argentijnse en buitenlandse pers na Argentinië - Kroatië op het WK voetbal . Nadat ‘de Vlo’ al uitpakte met een fenomenale assist tegen Nederland, deed hij er daar in de halve finale nog een schep bovenop. “Messi lijdt niet meer in het shirt van Argentinië, nu geniet hij en speelt hij zoals toen hij 23 was. Op zijn 35ste geeft Leo de beste versie van zichzelf. En dat op een WK", luidt het onder andere bij Olé. Een overzicht.

Ook BBC-gezicht Gary Lineker toont zich opnieuw een grote fan van Messi. Hij vindt dat er nu definitief een einde mag komen aan het debat wie de Greatest of All Time (GOAT) is, Messi of Ronaldo. Terwijl die laatste roemloos de aftocht blies met Portugal, nam Messi Argentinië bij de hand om het naar de finale te loodsen. Eerst tweette de Engelse presentator sarcastisch dat “de penalty best wel goed gegeven was” en dat “Messi toch wel een goeie speler is, wat ik eerder misschien al eens gezegd heb.” Om daarna bijzonder veel reacties te krijgen op zijn GOAT-tweet.

Clarín: “De magie van Messi in Messi-modus”

“Vier, vier, twee. Vier, drie, drie. Vijf, drie, twee. Vier, vier, twee. Het klinkt als een interlokale oproep. Of een gebroken plaat van een charmezanger. Maar het komt uit het laboratorium van Lionel Scaloni, volledig operationeel in de bunker van het Qatar National University. Waar het wel lijkt alsof onze wetenschappers een kernfusie tot stand hebben gebracht. Iedereen vereert Lionel Messi. Iedereen juicht de onvermoeibare Julián Álvarez toe. Maar de technische staf, met zijn steeds wijzigende tactische plannen, speelt zijn spelletjes. En wint ze. Al is natuurlijk alles makkelijker als je Messi in Messi-modus hebt.

Waarop Clarín stelt dat Scaloni de bal aan Kroatië wilde geven, om met een overbevolkt middenveld het trio Modric-Brozovic-Kovacic te ontregelen. Ze zagen dat dit in de openingsfase niet lukte. “Enzo Fernández was niet goed. De tegenaanvallen kwamen er niet uit. Messi kwam weinig in het spel. Alvárez liep en liep. Messi sprak met De Paul. De Paul sprak met Scaloni. De dingen lukte niet. Tot Enzo de telescoop kalibreerde en Alvárez de diepte zag induiken. Messi scoorde en was ook betrokken in de voorbereiding op de 2-0.”

“Als antwoord op de vier aanvallers van Kroatië liet greep een pragmatische Scaloni naar terug naar vijf achteraan en wisselde hij Paredes voor Lisandro Martínez. Maar er ontbrak nog iets. Dat ene perfecte moment. En dat kwam niet uit het laboratorium van Scaloni, maar uit de magie van een Messi in Messi-modus. En Messi in Messi-modus doet dingen zoals bij de 3-0. ‘De Vlo’ zou die goal moeten krijgen. Want als Maradona’s doelpunt tegen de Engelsen het beste doelpunt in de WK-geschiedenis was, dan was Messi’s assist voor Álvarez de beste assist in de WK-geschiedenis.”

Olé: “Messi lijdt niet meer. Nu geniet hij en speelt zoals toen hij 23 was”

Ook Olé, een andere Argentijnse krant, is lyrisch over Messi. “Met de druk van een hele natie op hem verbrak hij alles. Scoorde opnieuw een goal, bevond zich weer in killermodus. Lionel Messi verdient het om wereldkampioen te worden.”

“Soms kan het hart meer dan de reden. Soms wint de adrenaline van de pijn. Soms is de liefde sterker, zoals die van Lionel Messi voor het nationale team. Omdat hij zo hard zijn best deed, met zijn hoofd tegen de muur botste, zoveel ‘shit’ at, na het verliezen van de WK-finale in Rio, nadat hij had opgegeven, nadat hij was teruggekomen, zichzelf had leeggespeeld, in Maracanã, op Wembley. Net nu legde de beste ter wereld zijn ziel opnieuw open en bezorgt hij ons een WK-finale. Omdat hij het beste WK van zijn leven speelt.”

Volledig scherm Messi geeft Gvardiol een tweede keer het nakijken in zijn assist voor de 3-0. © Photo News

“Het hart dat hem als jongen deed besluiten om voor Argentinië te spelen en niet voor Spanje, kan soms dingen doen die niet te begrijpen zijn. Leo was de sleutel. Hij was altijd aanwezig wanneer het team hem nodig had, ook vanavond weer. Vooral met die fantastische assist, toen hij de arme Gvardiol mee uit wandelen nam. Een actie waarvoor je alleen maar wilt applaudisseren, zelfs als je een Kroaat bent. Messi wilde niet lijden zoals in die slotfases tegen Australië en Nederland.”

“Vijf doelpunten in zes wedstrijden. Er zijn geen twijfels meer, er is niets meer. Doelpunten in de achtste, de kwart -en de halve finale. Messi lijdt niet meer, nu geniet hij en speelt hij zoals toen hij 23 was. Op zijn 35ste geeft hij de beste versie van zichzelf. En dat op een WK. Bedankt, Leo.”

MARCA: “Een dans voor de geschiedenis”

“Argentinië is exponentieel gegroeid op dit WK, de nederlaag tegen Saoedi-Arabië lijkt alweer van in de prehistorie geleden”, zo omschrijft MARCA het. “Enzo Fernandez en Julián Álvarez brachten frisse lucht op aanvallend vlak, defensief slaagden de Argentijnen er collectief in om de dominantie van de Balkanboys ver genoeg van het eigen doel te houden. Scaloni zette Lisandro erbij in de defensie, maar de derde Argentijnse treffer zou altijd sneller vallen dan de eerste Kroatische.”

“En zo geschiedde ook, toen Messi dat wilde. Niet meer, niet minder. Hij liet zich heel ver uitzakken op de flank, om vervolgens één van de beste centrale verdedigers van het toernooi in zijn hemd te zetten. Snelle tempowissels, korte draaibewegingen en zijn vermogen om iets te zien zonder te kijken: Gvardiol maakte kennis met het hele gamma waarover Messi beschikt. Álvarez had geen andere keuze dan het geschenk uit te pakken”, aldus nog MARCA, dat de assist van Messi verder nog “een dans voor de geschiedenis” noemt.

Daily Mail: “De Big Bang van de assists”

“Josko Gvardiol is, volgens velen, de beste verdediger op dit WK. Maar dit is wat er gebeurde toen hij na 69 minuten Messi nog een keertje tegenkwam”, zo beginnen ze bij Daily Mail hun wedstrijdrelaas. “Gvardiol werd geslagen, uitgekleed, dolgedraaid. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer in een resem acties op de flank. En Gvardiol is jong, 15 jaar jonger dan Messi en dat RB Leipzig hem als tiener heeft gerecruteerd, wordt aanzien als een van de slimste zetten die recent werden gedaan in het Europese voetbal. Maar net op dat moment, draaide Messi de jaren terug. (...) Het leek wel alsof hij de jongere van de twee was, hij die blaakte van vertrouwen, met een flinke dosis arrogantie en venijn. Het leek alsof Gvardiol de oude krijger was, die een laatste keer ten oorlog was getrokken, maar daarbij niet in staat was om zijn jongere, frissere rivaal bij te houden.”

“Eens de bal in het net lag liep Gvardiol nog eventjes door richting z’n eigen kleine rechthoek. ‘Wat kon ik hier tegen doen? Jullie hebben het allemaal gezien. Komaan jongens, hoe kon ik dit voorkomen?’, zo zag je hem denken. (...) Die assist zal nog duizenden keren worden herbekeken. Wanneer toekomstige generaties willen weten hoe geweldig Messi was, dan zal dit een van de acties zijn die zullen worden getoond.”

Ze geraken er bij Daily Mail echt niet over uitgepraat. “Of dit de assist van het toernooi was? Daarmee doe je hem eigenlijk tekort. Een assist kan het simpelste passje zijn, en eigenlijk was Messi’s laatste bal ook simpel. Maar wat hij deed, was meer dan een assist, meer dan een doelpunt voorbereiden. Het was de Big Bang van de assists. Messi zorgde ervoor dat er licht was.”

