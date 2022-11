Hussein Yasser was eerste Qatarese voetballer in België en Europa: “Ik testte bij Man United als Braziliaan, een Qatarees hadden ze nooit toegelaten”

WK VOETBAL Big Brother in Qatar: hoe 20.000 camera’s alle voetbal­fans in de gaten zullen houden

‘Big Brother is watching you’. In de WK-stadions alleen al worden straks 20.000 (!) camera’s ingezet om “de veiligheid van de supporters te garanderen”. Qatar controleert alles en iedereen. Tot op het kleinste detail. Staat een toeschouwer op het punt om over te gaan tot geweld, dan moeten camera’s in staat zijn om hem er op tijd uit te pikken op basis van zijn gezichtsuitdrukking.

15 november