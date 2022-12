“HOLA, LEO!”. Vrouw Antonella en zoontjes Thiago, Mateo en Ciro zien Messi schitteren: “Er gaat veel door mijn hoofd”

Volledig scherm Links Antonela Roccuzzo, naast hun oudste zoon Thiago, die naast Mateo en Ciro (l) zit. © ANP / EPA

Gespot in een VIP-box in het Lusail Stadium: de familie van Messi, opnieuw prominent aanwezig in Qatar. Hevig zwaaiend voor de match naar hun oogappel op het veld, de gsm in aanslag om historische momenten vast te leggen. ‘De Vlo’ zwaaide gretig terug, naar zijn vrouw Antonella en zoontjes Thiago (meest rechts, 9 jaar), Mateo (centraal, 6 jaar) en Ciro (links, 3 jaar). Ook moeder Celia bevindt zich in hun buurt. Vader Jorge Horacio Messi was tijdens de kwartfinale tegen Nederland aanwezig.

Volledig scherm Ook Celia Maria Cuccittini, mama Messi, enthousiast. © Photo News

En of het genieten was voor het gezin Messi. Zij zagen een Leo op z’n allerbest. Een penalty geweldig omgezet, een magistrale assist voor de 3-0. Zijn last dance, een opwindende tango. “Aan wie denk ik op dit moment?”, werd hem na de halve finale gevraagd. “Aan mijn familie. Zij zijn het belangrijkste voor mij. We hebben goede en slechte tijden gehad, maar nu is het tijd voor weer een geweldig moment.”

Volledig scherm © instagram antonelaroccuzzo

“We wisten voor dit toernooi dat we niet een van de grootste favorieten waren, maar we gingen niemand iets cadeau geven”, sprak Messi ook. “Er gaan veel dingen door mijn hoofd. Ik ben enorm blij om dit allemaal te zien. We hebben tijdens het hele WK iets ongelooflijks meegemaakt. Ik weet niet of het mijn beste WK is of niet, maar ik geniet hier al vier weken enorm van.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

“We hadden een valse start, maar hadden er alle vertrouwen in dat deze groep het zou gaan redden. We weten wat we kunnen en we vragen de mensen om in ons te geloven voor de finale van zondag”, besloot Messi, die in 2014 in Rio de Janeiro de finale verloor van Duitsland door de late goal van Mario Götze. Zondag krijgt Messi alsnog de kans om in de voetsporen van Mario Kempes (1978) en Diego Maradona (1986) te treden.

KIJK. Antonella leest Mateo Messi in de tribune de levieten

Volledig scherm Messi met Antonella in Qatar. © instagram antonelaroccuzzo

Volledig scherm © instagram antonelaroccuzzo

Nicolás Tagliafico speelde een uitstekende wedstrijd op linksachter. “Het lijkt erop dat er hier meer Argentijnen zijn dan in Argentinië", sprak de gewezen Ajacied. “Wat onze mensen doen om het nationale team te volgen is krankzinnig. Ze laten alles achter zich om erbij te kunnen zijn. Wat er ook gebeurt, dit team gaat ze niet teleurstellen”, sprak Tagliafico, die afgelopen zomer overstapte naar Olympique Lyon. “Als een groep verenigd is, kunnen de spelers op het veld veranderen, maar we trekken allemaal dezelfde kant op. We gaan voor de droom.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP