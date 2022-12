“Hoe een van de meest historische foto’s ooit verpesten”: FIFA en Qatar door het stof voor gewaad rond Messi

Onwezen­lijk! Argentinië van de hemel naar de hel en terug, ook hattrick Mbappé kan Messi en co niet van derde wereldti­tel houden

Wat een WK-finale! Emotionele rollercoaster. Onwezenlijk scenario, beslist in een thriller van een penaltyserie. 3-3 na 120 minuten, 4-2 na de strafschoppen. Dan toch in het voordeel van Messi (35), goed voor twee goals. Al deed WK-topschutter (8 goals) Mbappé in een waanzinnige tweestrijd nog beter met een ware hattrick. Maar de ultieme kroon was voor Messi, ook verkozen tot beste speler van het toernooi. Na zijn laatste WK-match voor de Albiceleste definitief God in Argentinië. Nu ook de wereldtitel op een haast ongeëvenaard palmares. In de voetsporen van Mario Kempes (1978) en Diego Maradona (1986) zijn land de allergrootste triomf bezorgd. Lionel Messi, el mas grande.

18 december