Hoe Club Brugge 1,46 miljoen euro aan WK verdient: FIFA betaalt vergoeding aan clubs die spelers afstonden

Nu is Club Brugge niet de club die de centen het meeste nodig heeft - hun Champions League campagne alleen bracht voorlopig al 41,87 miljoen euro in het laatje - maar blauwzwart ziet z’n rekening wel het best gespijsd door het WK voetbal. Wat normaal is: Club zag acht internationals naar Qatar afreizen.

De FIFA legt in het Club Benefits Programme op z'n site uit op welke vergoeding de clubs kunnen rekenen per dag dat hun speler op het WK zit: 10.000 dollar, of omgerekend 9.500 euro. De teller begint eigenlijk al voor het WK te lopen, vanaf 14 november, wanneer de eigenlijke voorbereiding begon. Nog dit: de FIFA legt de bedragen vast per fase: 18 dagen voor de groepsfase, 22 voor de achtste finale, 28 dagen voor de kwartfinale, 32 voor de halve finale en 37 dagen voor de finale.

Noa Lang draaide met Nederland het langste mee bij Club: zijn kwartfinale met Nederland brengt Club 266.000 euro op. Hun twee Ghanese internationals Odoi en Sowah: 342.000 euro. Net als Rode Duivels Mignolet en Vanaken en de Canadezen Buchanan en Larin. De Deen Skov Olsen doet er met 171.000 euro de teller oplopen tot een totaal van 1,463 miljoen euro. Leuke bonus.

Uiteraard is Brugge niet de enige Belgische club die op ‘smartengeld’ kan rekenen. Antwerp FC had drie internationals in Qatar lopen - Alderweireld, Janssen en Pacho (Ecuador) - en krijgt daar 608.000 euro als compensatie voor. Genk heeft met z’n Marokkaanse international Bilal El Khannouss een speler die tot aan de kleine finale meedraait - het speelt geen rol of hij al dan niet minuten maakt - en dat is goed voor 351.500 euro, plus nog eens 342.000 euro voor Arteaga en Preciado. De vice-kampioen mag zich zo opmaken voor 693.500 euro.

Voorts: 551.000 euro voor Anderlecht (Debast, Vertonghen en Ndiaye); 351.500 euro voor Standard (Amallah); 209.000 euro voor Cercle Brugge (Ueda); 209.000 euro voor STVV (Schmidt); 171.000 euro voor AA Gent (Owusu); 171.000 euro voor KV Mechelen (Gouet); 171.000 euro voor Eupen (Nurudeen); 171.000 euro voor Charleroi (Gholizadeh) en 171.000 euro voor SK Deinze (Fraser).

Nog één opmerking: niet alleen de huidige clubs worden vergoed door de FIFA. Ook de clubs bij wie de internationals vorig seizoen speelden, kunnen op een compensatie rekenen, weliswaar aan de helft van deze tarieven.

