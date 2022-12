“Hij zag het daglicht niet eens”: L’Équipe sabelt enkele Fransen neer na verloren finale

Hoewel het Franse L’Équipe op zijn voorpagina vooral treurt om de gemiste wereldtitel, is de krant in zijn quoteringen een pak strenger voor de Franse spelers. Vooral Olivier Giroud en Ousmane Dembélé, die allebei nog voor de rust gewisseld werden, moeten het ontgelden. Beide heren kregen geen score omdat ze minder dan een helft speelden.

Pijnlijk voor het duo dat nochtans vast in de basis stond op dit WK. Hun vervangers, Thuram en Kolo Muani, kregen dan weer wél lovende commentaren en een 7/10. “Het is duidelijk met wie Mbappé zijn combinaties zal maken de komende jaren”, schreef het over Kolo Muani.

L’Équipe zag slechts één echte uitblinker bij de Fransen, en dat was - uiteraard - Kylian Mbappé. Ontroostbare hattrickheld na een finale die hij in hoogsteigen persoon vollédig had omgekeerd. “De Argentijnen hadden het perfecte plannetje voorbereid om hem uit de match te houden. Maar Mbappé is een klasse apart. Van die orde dat hij historische afspraken in zijn eentje kan omkeren”, schreef L’Équipe naast zijn 9/10.