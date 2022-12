“Hij kan je leren hoe je een vrouw als een gentleman behandelt": mevrouw Di María geeft Franse ex van Pamela Anderson flinke veeg uit de pan

WK voetbalOp de sociale media gaan de verbale oorlogjes na de finale van het WK voetbal ook nu nog steeds onverminderd voort. Nadat huidig WK-winnaar Angel Di Maria en de Fransman Adil Rami, WK-winnaar in 2018, het aan de stok met elkaar kregen, is nu ook de vrouw van die eerste in de dans gesprongen. En haar repliek was snedig.

Als er één speler verdeelt na de WK-finale in het Lusail Stadium, is het Emiliano Martínez wel. Met de cynische wijze waarop hij de Franse penaltynemers uit concentratie trachtte te brengen, met het obscene gebaar dat hij maakte meteen na de overhandiging van de trofee van ‘beste WK-doelman’. Vervolgens verklaarde hij Kylian Mbappé “dood” tijdens het feest in de kleedkamer en maakte hij tijdens de huldiging in Buenos Aires schunnige gebaren met een pop waar het gezicht van Mbappé op geplakt was. Ook Louis Van Gaal moest eraan geloven (zie video hierboven).

Reacties bleven niet uit. Onder andere Adil Rami, de pas 37 jarig geworden centrale verdediger die in 2018 met ‘Les Bleus’ het WK in Rusland won en nu voor Troyes speelt, liet weten wat hij van Martínez’ gedrag vindt. “Le plus gros FD (‘fils du pute’, nvdr) du monde du football. L’homme le plus détesté.” De grootste h*****zoon in het voetbal. De meest gehate man”, aldus Rami, die er enkele jaren geleden nog een relatie met zowaar Pamela Anderson op nahield.

Een opmerking niet naar de zin van Angel Di Maria, de flankaanvaller die verrassend startte in de WK-finale en goed was voor een prima match en de 2-0. “El Dibu (Martínez) is de beste keeper ter wereld. Ga elders bleiten”, sneerde Di María richting Rami. Ook enkele andere Argentijnen sprongen in de bres voor hun ploegmaat. “Ik lig kapot van het lachen... hoepel op”, was de respons van verdediger Germán Pezzella. En Leandro Paredes: “Stop met wenen.”

Rami voelde zich op zijn beurt aangesproken. Over dat wenen, postte hij: “Ga jij mij dat leren, Angel?” Met foto’s van Di María, gekend om zijn huilbuien. Zo weende hij nog tijdens de finale, nadat hij vervangen was, tranen met tuiten. En volgens Rami huilt Di María ook wanneer hij verliest, wint, een club verlaat of... zijn tweet ziet.”

En nu is dus ook Jorgelina Cardoso, de vrouw van Angel Di María, zich in de debatten gaan mengen. Op haar beurt postte zij een collage op haar Instagramverhalen, waarmee ze zich richtte naar Rami. En om zeker te zijn dat de boodschap aankwam, bracht ze haar boodschap zowel in het Spaans als in het Frans over. “Angel kan je leren om te wenen, hoe je een vrouw als een gentleman behandelt en hoe je scoort in een finale”, klonk het onomwonden bij Cardoso, die “nieuwe genie” Rami tot slot ook nog een fijn eindejaar toewenst. In haar collage staan screenshots van de recente prikken die beide heren aan elkaar uitdeelden, maar ook quotes van Pamela Anderson. Die haar ex-lief onder meer “een monster” noemt...

Emiliano Martínez kwam onlangs tijdens de festiviteiten in zijn geboortestad Mar del Plata terug op de tumultueuze kwartfinale tussen Argentinië en Nederland. “Ik herinner me nog dat de bondscoach van Nederland voor de wedstrijd tegen ons onze spelers bekritiseerde, onze aanvoerder en Ángel Di María”, aldus Martínez op het podium in zijn geboortestad. “Hij zei dat zij zouden gaan winnen als het op strafschoppen zou aankomen. Dat is even anders uitgedraaid.” De woorden van Martínez zorgden voor gejuich en gelach in Mar del Plata.

De uitspraken van Van Gaal schoten in het verkeerde keelgat bij de doelman. Maar de bondscoach van Oranje was eigenlijk niet bijzonder kritisch voor Di María. Daarnaast zei Van Gaal dat hij hoopte door de speciale voorbereiding een voordeel te hebben bij de strafschoppen. De vertaling werd soms vakkundig uit verband getrokken. Maar het kreeg de Argentijnen wel in een vechtmodus.

