🎧 HET WK VAN TOEN. “Wij zaten daar helemaal verkeerd, in een heel low-budget seminarie”: Wesley Sonck en Eric Van Meir over het WK in 2002

WK voetbal Moet De Ketelaere zich zorgen maken voor WK? Degryse en Mulder buigen zich over lastige periode

Charles De Ketelaere heeft het moeilijk in Milaan. Ook tegen Salzburg startte onze 21-jarige landgenoot op de bank. “Hij maakt een ongelukkige indruk”, vertelt Jan Mulder. “Hij is in zichzelf gekeerd in een harde wereld die het voetbal is. Hij moet een beetje meer van zich afbijten.”

2 november