🎧 HET WK VAN TOEN. Het extrasportieve succes van de Rode Duivels in de VS: “Buitengesmokkeld in een camionette om naar Hooters te gaan!”

WK voetbal Australië naar WK dankzij dansende invallers­doel­man: "Stom of belache­lijk? Ik doe het gewoon"

Als held wil hij niet omschreven worden, maar keeper Andrew Redmayne speelde wel een cruciale rol in de WK-kwalificatie van Australië. De 33-jarige reservedoelman, actief bij Sydney FC, viel in minuut 120 in om zich vervolgens in de allesbeslissende strafschoppenreeks te ontpoppen tot de grote man in het play-offduel tegen Peru. Dat op een aparte manier: een dansende Redmayne bracht de penaltynemers van de wijs. “Als ik ook maar één procent voordeel kan halen door iets stoms te doen of mezelf belachelijk te maken, dan doe ik dat gewoon.”

14 juni