Het verdriet van een fenomeen: ontroostbare Mbappé krijgt steun van president Macron na waanzinnige finale

KIJK. Zo werd de bloedstollende WK-finale beleefd in Frankrijk en Argentinië

Zondagavond, iets voor 20 uur. Waar, in welk gezelschap of in welke staat u zich ook bevond, ongetwijfeld ging er een stroomstoot door u heen. De verantwoordelijke: Kylian Mbappé. Driekwart wedstrijd onzichtbaar, om vervolgens in zijn eentje één van de meest bekeken sportwedstrijden ter wereld vanuit het niets helemaal op zijn kop te zetten. Deus ex machina. Vooraleer je goed doorhad wat er aan het gebeuren was, knalde de 23-jarige Parijzenaar de bal ineens voorbij Martinez tegen de touwen. De comeback der comebacks in de maak, de setting én de belangen voor de nummer 10 aan de overzijde en zijn volk in acht genomen.

Volledig scherm © Photo News

Een dik uur en twee penaltytreffers later zakte het godenkind ontredderd in elkaar. En had de rollercoaster van het titanenduel opnieuw een flinke zwaai genomen. De finale was opnieuw die van Messi geworden. ‘C’est dommage’, klonk het kurkdroog toen president Emmanuel Macron hem rechthielp. Een understatement. Nooit eerder had een land dat driemaal scoorde in een WK-finale die ook verloren. Laat staan dat je zélf alledrie die goals hebt gemaakt. ‘Larmes fatales’ titelde L’Équipe. Mbappé zat intussen languit in de dug-out van het Lusail Stadium. Turend over de met Argentijnse vreugde gevulde vlakte.

Volledig scherm © ANP / EPA

Huzarenstukje

Zijn exploot ten spijt, de verloren WK-finale is een nieuwe ontgoocheling van jewelste voor Mbappé. ‘Une finale irrationnelle et cruelle’, kopte Le Parisien, de krant uit zijn geboortestad. ‘Irrationele en wrede finale.’ Na vijf roemloze uitschakelingen met PSG in de Champions League, waaronder één verloren finale tegen Bayern München, komt deze verloren WK-eindstrijd ongetwijfeld het hardst aan. Vlak voor zijn 24ste verjaardag een unieke kans weggegooid, dit terwijl hij een huzarenstukje voor de eeuwigheid heeft neergezet.

Van Geoff Hirst geleden

Aan troostprijzen geen gebrek. De FIFA World Cup Golden Boot Award bijvoorbeeld. Mbappé lukte de voorbije weken acht goals, al had hij Messi natuurlijk liever op een ander vlak in extremis afgetroefd. Sinds gisteravond staat zijn totaal op 12 goals in zijn eerste twee WK’s. Goed voor een record op 23-jarige leeftijd. Zijn hattrick in de finale was overigens de eerste sinds die van Geoff Hirst in 1966. En te zeggen dat hij voor de rust amper elf keer de bal had geraakt. Veelal aan de linker zijlijn, vaak met de rug naar doel. Alsof-ie in de kleedkamer was achtergebleven. Net voor het uur zat het hem zo diep, dat hij De Paul een zeldzame flinke tik op de enkel verkocht.

Volledig scherm © AFP

Rond die tijd was zijn WK-finale een nachtmerrie geworden. Twee bizarre wendingen later was dat opnieuw zo: “Kylian heeft zijn stempel gedrukt op deze finale, maar niet met het gewenste resultaat”, zag ook bondscoach Didier Deschamps. “Na de match was hij enorm verdrietig... net als alle spelers.”

Kolo Muani

Geen tweede WK-winst op rij voor Frankrijk, en dus ook niet voor Deschamps. Hij had geschiedenis kunnen schrijven – enkel Italiaans bondscoach Vittorio Pozzo slaagde er in 1934 én 1938 in twee keer op rij de Wereldbeker omhoog te tillen: “In de allerlaatste seconde hebben we ‘une balle de Coupe du monde”, refereerde Deschamps naar de matchbal van Kolo Muani, die oog in oog met Martinez miste – de keeper redde straf. “Samen met mijn staf ben ik heel triestig. Of het nu fysiek of psychologisch was, ik weet niet waaraan het lag. Een dik uur lang was er simpelweg geen wedstrijd. Dat we daarna vanuit een verloren positie zijn teruggekeerd, maakt het nog pijnlijker.”

Volledig scherm © REUTERS

Dat Frankrijk überhaupt nog terug in de wedstrijd kwam, had het naast Mbappé ook aan Deschamps te danken. Nog voor de rust haalde hij én Giroud en Dembélé naar de kant. De ingevallen Thuram en vooral Kolo Muani zorgden uiteindelijk mee voor de kentering. En ook Camavinga droeg zijn steentje bij: “De jongeren hebben bewezen dat ze het niveau aankunnen, ondanks de afwezigheid van internationale ervaring.”

Of Deschamps doorgaat met de beloftevolle generatie, wou hij niet bevestigen: “Vanavond zal ik daar niet op antwoorden. En daar heeft het resultaat niets mee te maken. Begin januari heb ik een onderhoud met de voorzitter (Le Graët, red.) en dan zullen jullie het weten.” Voor de Fransen wordt het een terugkeer naar Parijs in mineur. Al komen er met de Mbappé van zondagavond ongetwijfeld nog kansen.

Volledig scherm © REUTERS

Macron: “’Les Bleus’ hebben ons laten dromen van titel” Ook Macron treurde mee. “Les Bleus hebben ons laten dromen”, twitterde Macron nog vanaf de tribune van het Lusail-stadion in Qatar. De president nam vervolgens plaats op het podium op het veld voor de prijsuitreiking. Macron was naar Doha gevlogen om de WK-finale bij te wonen. Hij nam onder anderen international Christopher Nkunku mee, die vlak voor de start van de mondiale eindronde geblesseerd raakte. Ook de oud-voetballers Alain Giresse, Bruno Cheyrou en Laure Boulleau stapten bij Macron in het vliegtuig, evenals de vrouwelijke scheidsrechter Stéphanie Frappart, bokskampioen Brahim Asloum en judolegende Teddy Riner.