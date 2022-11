Het supportersvak en de kleedkamer laten ze piekfijn achter: Japanse fans en spelers geven mooi voorbeeld

Het is stilaan traditie onder de Japanse fans op grote toernooien zoals het WK voetbal . Maar wat een geweldig mooie traditie. Na afloop van hun stuntzege tegen Duitsland, bleven de fans van de ‘Samurai Blue’ graag lang hangen in het stadion. Niet alleen om hun helden te bezingen, ook om erop toe te zien dat ze het Khalifa International Stadium netjes achterlieten.

Nadat de Japanse spelers in de tweede helft tegen Duitsland een 1-0-achterstand konden omzetten in bijzonder verrassende 1-2-winst, was het de beurt aan de fans om uit te blinken. Honderden blauwe zakken werden uitgedeeld onder de supporters, waarvan ze gebruik maakten om al het afval dat op en onder hun stoeltjes lag, op te ruimen.

Het is niet de eerste keer dat de fans zo grote sier maken. Ook op het WK vier jaar geleden, na nota bene het dramatische verlies in de slotfase van hun achtste finale tegen de Rode Duivels, kregen ze veel positieve aandacht toen ze ondanks de teleurstelling aan het opruimen gingen. En ook de spelers gaan er steevast prat op een propere kleedkamer achter te laten, zoals dat ook gisteren het geval was. Niet één vuiltje. De FIFA tweette onderstaande foto met felicitaties.

Volledig scherm De kleedkamer van de Japanners na hun historische zege tegen Duitsland. © FIFA

Zelfs wanneer ze niet zelf spelen, tonen de Japanners het goeie voorbeeld. Zo zijn er in bovenstaande video ook beelden te zien van Japanse fans die na de openingsmatch tussen Qatar en Ecuador afval verzamelden in vuilzakken.

Ook opvallende beelden uit Tokio

Het zegt veel over de Japanse discipline. Zoals ook in Tokio na de winst tegen de Duitsers. Honderden fans verzamelden om zich onder te dompelen in het feestgedruis, maar wel met respect voor de verkeersregels. Pas wanneer het groen is, werd er verzameld om te feesten op straat. Voor even toch, want wanneer het licht weer op rood springt wordt er weer plaats gemaakt voor de auto’s die door moeten.

Wat niet wil zeggen dat de Japanners niet even ‘tongue in cheek' buiten de lijntjes kunnen kleuren. Zo gaat dit beeld van vijf supporters van de Samurai Blue viraal. Zij kopiëren na de winst het symbolische gebaar van de Duitse spelers vóór de match. De Mannschaft hield uit protest tegen het plaatselijke regime en het FIFA-verbod op de ‘OneLove’-armband, de handen opzichtig voor de monden op de teamfoto even voor de aftrap.

Volledig scherm © rv