Het hobbelparcours van de prettig gestoorde Aleksandar Mitrovic, die in onderbroek WK-kwalificatie viert

WK Voetbal Neymar over WK-uitschake­ling door Rode Duivels: "Ik was bijzonder triest, ik wou geen bal meer zien"

En of de uitschakeling op het WK door de Rode Duivels hard is aangekomen bij de Braziliaanse vedette Neymar. In een interview met het persagentschap AFP bekende de 26-jarige aanvaller dat hij na de nederlaag tegen de Belgen in de kwartfinale "geen bal meer wilde zien."

23 juli