HELP ROBERTO. Onana naast De Bruyne en exit Eden: dit is volgens HLN-lezer ideale basiself tegen Marokko, stem zelf ook

Ronaldo scoort - onder toeziend oog van Messi - als eerste op vijf WK's, maar wil daar weinig over kwijt: “Ik ben heel trots”

Ruzie met Manchester United of niet, contract ontbonden of niet: Cristiano Ronaldo (37) is niet van de wijs te brengen. En blijft maar records breken - dankzij z'n goal tegen Ghana is CR7 de eerste speler ooit die op vijf verschillende WK’s weet te scoren. Dat zag ook Lionel Messi (op een bepaalde manier). Ronaldo tekende na de wedstrijd present op de persconferentie... voor 2 minuten en 12 seconden.

24 november