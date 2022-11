HELP ROBERTO. Keuzes Martínez meer dan ooit onder vuur: wie zou jij opstellen voor ‘do-or-die-match’ tegen Kroatië?

Brazilië heeft lang de handen vol met stug Zwitser­land, Casemiro maakt pas in het slot het verschil en schiet Seleção naar volgende ronde

Casemiro, de Verlosser. Enfin, tegen Zwitserland. Brazilië knokte zich naar de achtste finales in Qatar. Iets zegt ons: the best is yet to come.

28 november