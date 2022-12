Halfzus van Cristiano Ronaldo’s partner zit aan de grond en doet emotionele smeekbede: “Alsjeblieft Georgina, help me”

Vlak voor het eerste do or die-duel van Portugal en Cristiano Ronaldo op het WK voetbal wordt ze vooral in de Spaanse media weer opgevoerd. Niet Georgina Rodriguez (28), Ronaldo’s partner, maar wel haar halfzus, Patricia (33). Eind november deed zij op een Spaanse tv-show haar beklag op emotionele wijze. “Ik ben blut en heb al drie jaar lang geen vaste woning meer. Van Georgina moet ik geen hulp verwachten. Voor mij is dat niet erg - ik red me wel. Maar mijn kinderen, haar neven en nichten, zien af.”

Georgina en Patricia delen dezelfde vader, wijlen Jorge Eduardo Rodriguez. Een Argentijnse amateurvoetballer die nadien vooral in Spanje op regionaal niveau trainer werd. Maar ook in de criminaliteit belandde. In 2003, de dag voor Georgina’s vijfde verjaardag, werd hij veroordeeld tot een celstraf van elf jaar nadat hij betrapt werd op cocaïnesmokkel ter waarde van meer dan 100.000 euro van Spanje naar Frankrijk. En toen hij in 2008 vervroegd vrijkwam, werd hij even later opnieuw opgepakt voor illegale handel in cannabis tussen Marokko en Spanje. Tot 2013 zat hij vast. Nadien kreeg hij een hartaanval, waarvan de gevolgen hem in 2019 op z’n zeventigste fataal werden.

Volledig scherm Links: Jorge Eduardo Rodriguez, wijlen vader Georgina. Rechts: Georgina met haar zus Ivana in Qatar. © instagram georginagio

Patricia kreeg Jorge met zijn eerste vrouw, nadien leerde hij Ana Maria Hernandez kennen en werd hij opnieuw papa van twee dochters: Georgina en Ivana. Een moeilijk verhaal voor Patricia, zeker omdat ze op haar elfde haar moeder verloor. In het gezin van Ana Maria en Jorge voelde ze zich niet echt thuis. “Ik werd direct op internaat geplaatst, terwijl Georgina en Ivana altijd de beste zorgen kregen. Neen, ik heb nooit een goeie band met Georgina gehad. Ik heb haar ooit eens om een gehandtekend shirt van Cristiano gevraagd voor mijn zoon, maar toen kon ze hem zogezegd niet storen omdat hij op vakantie was.”

Volledig scherm Georgina Rodriguez is prominent aanwezig in Qatar. © instagram georginagio

Maar de laatste jaren heeft Patricia het moeilijk. “Soms heb ik genoeg om te eten, soms niet. Soms kan ik mijn huur betalen, dan weer niet. Maar ach, ik red me wel. Het zijn mijn kinderen die het zwaar hebben...” Waarop ze zich in de populaire Spaanse tv-show ‘Sabado Deluxe’ op Telecinco in tranen richtte tot Georgina. “Alsjeblieft, help me, je bent mijn zus. Ik weet dat je geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van mij, maar ik zie dat je erg goed bent voor anderen. Dus waarom dat dan ook niet zijn voor je neefjes en nichtjes?”

Volledig scherm Patricia Rodriguez. © Telecinco

In haar in januari op Netflix verschenen documentaire ‘Ik ben Georgina’, heeft de partner van Ronaldo het wel over haar zus Ivana en papa Jorge, maar laat ze de criminele levenswandel van de man onbesproken, net zoals ze het niet heeft over Patricia en de eerste vrouw van Jorge.

Patricia liet niet na in de tv-show nog even na te trappen richting Georgina. “Toen mijn vader stierf in Argentinië, heeft Georgina me niet eens het vliegtuig betaald. Ze wist maar al te goed dat ik geen geld had. Ik had zo graag zijn as gehad. Kijk, ik ben blij voor Georgina. Dat ze het zo goed stelt en zo'n luxueus leven kan leiden. Maar ik zou haar toch graag even zeggen dat ik ook nog altijd besta. Zo had ze me hulp beloofd voor de aankoop van schoolboeken voor mijn kinderen. Ik wacht nog altijd.”

De reactie van Georgina? Ze heeft Patricia op de sociale media ontvolgd.

Volledig scherm Georgina Rodriguez op 17 november op de Latin Grammy Awards in Las Vegas. © AFP

