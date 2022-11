Groot feest in Argentijnse kleedkamer nadat Messi toeslaat in levensbelangrijke zege: “Vanaf nu spelen we alleen nog finales”

Messi: “Vanaf nu spelen we alleen nog maar finales”

“Het was een lastige wedstrijd”, vertelde man van de match Lionel Messi na het laatste fluitsignaal. “Toen we wat rustiger werden in de tweede helft, begon het te lopen bij ons. We moesten winnen om ons lot in eigen handen te houden en daar gingen we vol voor. Het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. Dat onze eerste wedstrijd niet zo goed liep (1-2-verlies tegen Saoedi-Arabië, red.), was normaal - we hebben veel jongens voor wie dit het eerste WK is. We speelden niet zoals we moesten - daar zijn geen excuses voor -, maar ze hadden slechts twee kansen. Als wij op 2-0 waren gekomen, was het een andere match geweest. Vandaag moesten we winnen en dat hebben we gedaan. Nu mogen we niet versagen. We spelen nu alleen nog maar finales, we moeten op ons best zijn.”