Gisteravond liep hij alleen van het veld terwijl z'n ploegmaats vierden, vandaag ontbreekt Ronaldo op training voor Portugese invallers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens BBC-analist Jamie Carragher was het niet zijn schreeuwerig gedrag bij zijn wissel tegen Zuid-Korea dat hem op de bank deed belanden tegen Zwitserland. Het had met zijn kwaliteiten te maken. Portugal is beter af zonder Ronaldo, aldus Carragher. Alleen bondscoach Fernando Santos kent het antwoord, maar hij zal voor de stille vrede vooral de tijd z'n werk laten doen.

Feit is dat de Portugese selectieheer in zijn vuistje mag lachen. Zijn zet om Ronaldo op de bank te zetten, pakte schitterend uit tegen Zwitserland. Vervanger Gonçalo Ramos kroonde zich tot matchwinnaar met een hattrick. Ronaldo - bij momenten bedenkelijk kijkend op de bank - kon zich niet nog verder onmogelijk maken. De Portugees ging vanop de bank samen met zijn ploegmaats mee vieren - vooral bij de goal van maatje Pepe.

Uiteraard waren de schijnwerpers naast het veld op de 37-jarige vedette gericht. Al bij het volkslied verdrongen de fotografen zich voor de Portugese bank om een kiekje van de bankzitter te schieten. Het was overigens 14 (!) jaar geleden dat Ronaldo eens niet in de basis startte in een wedstrijd van Portugal op een groot toernooi. De laatste keer was op het EK in 2008 tegen... Zwitserland. De cirkel bijna rond?

Volledig scherm © REUTERS

Bondscoach Santos liet zich in elk geval niet verleiden tot een ‘Ten Hagje’. De Nederlandse coach van Manchester United had Ronaldo tegen zich in het harnas gejaagd door hem te passeren in de Premier League en dan pas 2 minuten voor affluiten op het veld te brengen. Santos gaf de aanvaller wél nog een klein halfuur. Het Lusail Stadium en Ronaldo zelf vaarden er wel bij.

Voor de Portugese bondscoach is de kous bovendien af. “Cris heeft zich een grote kapitein getoond vandaag. Ik heb het al gezegd en ga het niet nog eens uitleggen. Ronaldo en Ramos zijn verschillende spelers. Mijn ploegopstelling kwam er op basis van tactische keuzes. Ik zette ook Dalot in plaats van Cancelo, die ook een geweldige speler is.”

Volledig scherm Fernando Santos en Ronaldo. © Photo News

Ook Pepe, met zijn 2-0 de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van een WK, wilde weinig kwijt over de keuze van de bondscoach. “Cris weet het heel goed en de coach heeft het ook nog eens nadrukkelijk gezegd: het belangrijkste op dit toernooi, dat zijn ‘wij’. Het is een keuze van de coach en wij moeten die beslissing respecteren.”

Een goaltje had de gedachten wel kunnen verzetten voor CR7. De beste topschutter aller tijden kwam er dichtbij, maar buitenspel gooide roet in het eten. En zo volgde na het laatste fluitsignaal alsnog een bedenkelijke blik. Een foto met Gonçalo Ramos zat er niet in - Ronaldo liet z’n ploeggenoten vieren en trok alleen naar de coulissen van het stadion. Daar stapte hij zwijgend voorbij de media. Hij wilde alleen een boodschap kwijt aan een Braziliaanse journalist over Pelé: “Beterschap. Ik wens jullie koning het allerbeste.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ronaldo blijft binnen De Portugese invallers en spelers die niet in actie kwamen, trainden vandaag op het Al Shahania-trainingscentrum. Normaal zou ook Ronaldo zich daarvoor hebben moeten aanmelden na zijn invalbeurt van 17 minuten, maar de spits bleef binnen. Volgens Portugese media deed hij in de fitness wat oefeningen met de basisspelers.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.