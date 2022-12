Geweldige Messi loodst Argentinië naar WK-finale met penaltygoal en weergaloze assist

In de knalblauwe hemel van Rosario zag je een megashirt van Lionel Messi, dat per helikopter over de mensenzee vloog. Maar niet alleen zijn geboortestad is Messi. Zeker na vanavond is heel Argentinië Messi. Geweldige match van ‘de Vlo’ in het Lusail Stadium, gekruid met zijn vijfde goal op dit WK voetbal en een geweldige assist. Metgezel vond hij in Julián Álvarez, die twee keer scoorde. Nog één wedstrijd, zondag tegen de winnaar van Frankrijk - Marokko, scheidt Messi van het absolute godendom. De enige schaduwvlek bijna uitgewist: de WK-triomf. Voor Kroatië werd het de match te veel: 3-0.