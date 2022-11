“Geld maakt niet gelukkig”: buitenlandse media snoeihard voor Qatar na gênante WK-start

KIJK. Wat mogen we vandaag verwachten op WK?

‘Marca’ over vele lege zitjes na rust: “Dit is verontrustend”

Op de voorpagina besteedt de Spaanse sportkrant ‘Marca’ vooral aandacht aan de vele lege zitjes in het Al Bayt Stadium. “Dit is verontrustend”, klinkt het. “De FIFA moet zich zorgen maken. Duizenden fans leken tijdens de rust gewoon weg te vluchten uit het stadion. Een heel vreemd beeld.”

Ook van het nationale elftal van Qatar was ‘Marca’ allerminst onder de indruk. “Het is eigenlijk geen serieuze tegenstander, de kans dat Qatar de volgende ronde haalt, is onbestaande. Hun niveau is simpelweg niet goed genoeg, ook niet voor een gastland. Het WK is begonnen met een eerste moraal: geld maakt niet gelukkig - in het voetbal kan je met geld niet alles bereiken.”

Volledig scherm De voorpagina van Marca. © Marca

‘L’Équipe’: “De stages in Oostenrijk en Spanje hebben duidelijk niet geholpen”

De toonaangevende Franse sportkrant ‘L’Équipe’ omschrijft de WK-opener als “een fiasco” voor Qatar. “Op het veld werden ze compleet overweldigd door Ecuador, dat gewoon veel sterker was. De vier maanden van stages in Oostenrijk en Spanje hebben duidelijk niet geholpen. Dit Qatar is veel te zwak om een rol van betekenis te kunnen spelen op het WK.”

En ook op de tribunes maakte het thuisland geen te beste beurt, vindt ook ‘L’Équipe’. “In de eerste helft was al duidelijk dat Qatar geen punten zou pakken. De fans trokken daarom tijdens de rust al massaal weg, met héél veel lege zitjes tot gevolg. Misschien was dat nog het pijnlijkste beeld van allemaal voor de organisatie en de FIFA.”

‘Algemeen Dagblad’: “Ecuador had echt z’n best moeten doen om te verliezen van volkomen kwaliteitsloos Qatar”

Ook in Nederland werd het openingsduel met speciale aandacht gevolgd - Qatar en Ecuador zitten in de groep van Oranje. En onze noorderburen zijn zeer kritisch over het thuisland: het ‘Algemeen Dagblad’ noemt Qatar “kanonnenvoer”.

“Volgens een omstreden website uit een rancuneus buurland hadden de Qatari een poging gedaan om tegenstander Ecuador om te kopen”, klinkt het. “Maar stel dat er daadwerkelijk sprake van zou zijn geweest van omkoping, hoe bont had Ecuador het dan wel niet moeten maken om ook echt onderuit te gaan tegen een volkomen kwaliteitsloos Qatar? Er zouden eigen doelpunten aan te pas moeten zijn gekomen om de formatie van de Spaanse coach Félix Sánchez toch aan de winst te helpen. Ecuador, een degelijke en fysiek sterke ploeg, is zeker niet de beste deelnemer aan dit WK, maar de Zuid-Amerikanen hadden de buit al voor de pauze binnen.”

Volledig scherm Het Nederlandse Algemeen Dagblad noemt Qatar "kanonnenvoer". © AD

‘La Gazzetta dello Sport’: “De angst om iets verkeerds te doen leek de thuisploeg te blokkeren”

In Italië, dat er zelf niet bij is op het WK, spreekt ‘La Gazzetta dello Sport’ van “een wereldwijde flop”. De roze sportkrant omschrijft de eerste WK-match ooit van Qatar als “een nachtmerrie” voor het thuisland. “De gastheren werden getrakteerd op een kansloze nederlaag, op geen enkel moment zaten ze in de wedstrijd. Ze hebben nu ook een trieste primeur beet: Qatar is het eerste gastland dat z’n openingsmatch van een WK verliest. In een groep met verder ook Nederland en Senegal wordt het voor deze matige ploeg zeer moeilijk om punten te pakken. Hun acties waren traag en slordig - het leek wel alsof de angst om iets verkeerds te doen de spelers deed blokkeren.”

Volledig scherm La Gazzetta dello Sport. © La Gazzetta dello Sport

‘Bild’: “Na 25 minuten hadden sommige fans al genoeg gezien”

Ook bij het Duitse ‘Bild’ wordt veel aandacht besteed aan de toeschouwers die vroeg het stadion verlieten. “Het WK is begonnen en de openingsmatch was gewoon saai”, zo klinkt het. “Qatar ontsnapte dankzij de VAR nog aan een vroege 0-1, maar ook in de minuten die volgden bleek gewoon dat ze geen waardige tegenstander zijn voor elk ander WK-land. En dat hadden hun supporters al snel door. Na 25 minuten hadden sommige fans al genoeg gezien, tijdens de rust volgde zelfs een ware exodus uit het stadion. Een zet om de files te vermijden, maar vooral zeer pijnlijke beelden voor het gastland. Zeker ook omdat de fans die vertrokken waren na rust helemaal niets gemist hebben.”

Volledig scherm ‘Bild’ besteedde veel aandacht aan de vele snelle vertrekkers uit het stadion. © BILD

