Geen kers op de taart voor Marokko: Kroatië pakt het brons na onderhoudende troostfinale

Marokko heeft z’n verrassend sterke WK in Qatar niet kunnen bekronen met een medaille. Het verloor de troostfinale van Kroatië na een onderhoudende wedstrijd. De Kroaten staan zo voor het tweede WK op rij op het ‘podium’, na de verloren finale in Rusland vier jaar geleden.

“Een beetje idioot”, noemde Marokkaanse bondscoach Walid Regragui de kleine finale tussen Marokko en Kroatië, maar dat bleek allerminst de voorbode van een saaie wedstrijd. Bounou bracht Marokkaanse hartlijders al na twee minuten in de problemen door bijna een vreemde own goal te scoren. Uitstel van executie, want niet veel later opende sensatie Gvardiol de score met een rake kopbal na een heerlijk ingestudeerd nummertje. De Kroatische vreugde was van korte duur, want Dari kopte Marokko haast meteen op gelijke hoogte.

Ook na de twee doelpunten bleef het een aangename pot om volgen. Mede dankzij Genk-middenvelder Bilal El Khanouss, die bij z’n eerste optreden op dit WK meteen probleemloos mee danste op het ritme van de match. Toch werd het voor El Khanouss een debuut met een zuur randje. Vlak voor de pauze recupereerde hij de bal voor de eigen zestien, maar hij leed meteen zelf balverlies. Via Livaja kwam de bal bij Orsic, die het leer knap in de verste hoek legde. Kroatië dook zo met een al bij al verdiende voorsprong de rust in.

Marokko moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar de troepen van Regragui zaten duidelijk door hun beste krachten heen na een slopend WK. De match kabbelde zo maar wat voort in de tweede periode, tot de vlam een kwartier voor tijd tóch nog eens in de pan schoot. De Qatarese scheidsrechter Al-Jassim - die de kleine finale wellicht als cadeautje mocht fluiten - én de VAR zagen geen penalty toen Amrabat Gvardiol onderuit trapte in de Marokkaanse zestien. Meteen erna hield Livakovic aan de overkant En-Nesyri van de gelijkmaker.

De bizarre fase - met een bedenkelijke hoofdrol voor de arbitrage - bleek het laatste restje opwinding dat de kleine finale te bieden had, al kopte En-Nesyri diep in de toegevoegde tijd nog over. Kroatië trok de zege over de streep en veroverde zo na zilver in Rusland nu brons in Qatar. Marokko verliet het toneel met lege handen, maar met opgeheven hoofd. Morgen weten we wie de hoofdvogel afschiet.

