Geen Boyata of Denayer, wél Faes, Debast en Doku: deze 26 Rode Duivels neemt Roberto Martínez mee naar het WK in Qatar

WK voetbalRoberto Martinez heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. De bondscoach nam Romelu Lukaku, ondanks zijn hamstringblessure, bij de kern. Ook Dries Mertens en Jérémy Doku haalden de selectie, net als Wout Faes, Zeno Debast en Amadou Onana. De meest opvallende afwezigen zijn dan weer Dedryck Boyata en Jason Denayer - al is die laatste wel opgenomen in de reservelijst.

BEKIJK. Roberto Martínez geeft tekst en uitleg bij z'n selectie

Bij de doelmannen geen verrassingen, bij de verdedigers moest Martínez wel met een woordje uitleg komen. “Achterin waren het de moeilijkste knopen om door te hakken”, aldus de Spanjaard. “Het was zoeken naar de balans tussen mannen met ervaring en mannen die in vorm zijn. De moeilijkste beslissing was om Boyata uit selectie te laten. Ik heb hem gesproken, (...) het is geen leuk deel van mijn job om slecht nieuws te brengen. Hij reageerde voorbeeldig. Maar we hebben gekozen voor andere jonge mannen die veel spelen en de goeie vorm te pakken hebben. De ervaring van Alderweireld en Vertonghen moet jongens als Theate en Faes gidsen”, zei de Spanjaard, die evenwel niet wou bevestigen dat de driemansverdediging met ook nog Dendoncker al vastligt. “Niemand krijgt zomaar zijn plaats, het is een WK en iedereen moet paraat staan.”

Quote Als ik over hem spreek, dan moet ik glimlachen. Hij is zo’n speler die magie in zijn spel kan brengen. (...) Hij is fysiek genoeg fit om de rol te spelen die we hem willen geven. Martínez over Jérémy Doku

Maar ook Faes en Debast mogen dus mee, Denayer en Boyata blijven thuis. “Wout speelde niet in de interlands in september, maar heeft bij z'n club getoond dat hij enorm is gegroeid - in de laatste zes weken meer dan sommige spelers in een heel seizoen. Hij staat er in de grote wedstrijden in de Premier League.” En ook Debast kreeg lof: “Zeno is 18 jaar en zo’n jongen beoordeel je op z’n eerste 50 wedstrijden als prof. En daarin heeft hij indruk gemaakt. Het is makkelijker om bij een goed draaiende ploeg binnen te komen, dan bij een ploeg die slecht draait. Hij toont bij Anderlecht dat we hem niet moeten beoordelen op zijn leeftijd, maar wel op zijn kwaliteit.

Op het middenveld kiest Martínez voor zijn gevestigde waarden. Carrasco, Thorgan Hazard, Castagne en Meunier zijn de wingbacks, centraal krijgen De Bruyne, Witsel, Tielemans en Vanaken het gezelschap van Onana. “Nog zo’n uniek profiel”, looft Martínez de metronoom van Everton. “Iemand met zo’n fysieke présence en dynamiek is nodig, denk maar aan Fellaini in 2018. Hij is ook een leider op het veld die stappen heeft gezet in z’n carrière. Van Duitsland, naar Frankrijk en nu de Premier League... Hij verdient deze selectie.”

Voorin neemt Martínez Romelu Lukaku gewoon mee, maar er wordt toch rekening gehouden met het feit dat de spits van Inter pas later aan zijn toernooi zal kunnen beginnen. “Doordat Lukaku niet fit van start kan gaan, hebben we gekeken naar andere profielen. We hadden specialisten op de negen nodig. Michy weet wat hij moet doen bij ons in de spits, maar ook Openda heeft een specifiek profiel. Hij kan in de ruimte duiken achter de verdediging en opent ruimtes met zijn werkkracht. Hij toonde tegen Polen dat hij klaar is, daarom ook dat we drie centrumspitsen meenemen.”

Volledig scherm © BELGA

Nog een verrassing was de keuze voor Jérémy Doku. “Als ik over hem spreek, dan moet ik glimlachen. Hij is zo’n speler die magie in zijn spel kan brengen. We hebben spelers nodig die een tegen een iets kunnen. Het is waar dat hij niet voldoende heeft gespeeld, maar ik ben niet akkoord met het feit dat zijn lichaam het moeilijk aankan. Bij de beloften hebben we alles gezien van hem dat we willen zien, hij is fysiek genoeg fit om de rol te spelen die we hem willen geven.”

Quote De situatie is saai. We gaan het WK in alsof er geen morgen is. (...) We bekijken het wel op een gepast moment. Roberto Martinez

Ook Charles De Ketelaere is er, ondanks een moeilijke start bij Milan, bij. “Hij is beter begonnen dan verwacht”, is Martínez mild voor ‘CDK’. “Hij zit in het verwacht scenario bij Milan. Hij zal deugd hebben van het intermezzo met de Rode Duivels en het WK. Zijn linkervoet en gevoel voor ruimte zullen ons kunnen helpen. Hij brengt mee balans in ploeg.”

KIJK. Martínez verdedigt ook zijn keuze voor Dries Mertens

Tot slot had Martínez het nog over zijn eigen situatie. Is hij na het WK nog bondscoach? “De situatie is saai", reageert hij zoals we dat intussen van hem al gewoon zijn. “We gaan het WK in alsof er geen morgen is. Het gaat niet om de coach, wel om zo goed mogelijk te presteren in Qatar. Dat geldt voor iedereen. Mijn situatie zullen we wel bekijken op een gepast moment.”

Vier reserves

Ook met noodscenario’s wordt er natuurlijk rekening gehouden, dus selecteerde Martínez ook nog vier reserves: Jason Denayer, Bryan Heynen, Dodi Lukebakio en Alexis Saelemaekers.

Volledig scherm © AFP

